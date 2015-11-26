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Владимиру Короткевичу - 85! Страницы жизни белорусского писателя

26 ноября 2015 08:04
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Жизненная история Владимира Короткевича началась именно на этом месте. Сегодня здесь его музей, а в 1930-ом здание было городским родильным домом города Орши,  в котором и родился  будущий писатель.

То, что его именем через десятки лет назовут музей, Владимир Короткевич знал. Специалисты говорят, что это какая-то мистика.

Он хорошо рисовал, пел песни, писал прозу и поэзию - одним словом, был  вундеркиндом.

Возможно поэтому Владимир Семенович и женился поздно. Познакомились они случайно и забавно, когда ей было 34, ему  - 37. И прожили 12 счастливых лет семейной жизни.  По воспоминаниям друзей Короткевича, Валентина Брониславовна была для него  и женой, и  ангелом-хранителем, которого не сразу приняли друзья писателя. 

А вот это уже столичное гнездышко писателя. В 1973 году вместе   с женой и своей мамой, Владимир Короткевич переехал в новую квартиру. После его смерти, сестра Наталья на протяжении 10 лет сохраняла ту самую  обстановку в творческой мастерской брата Володи. Сегодня это дело продолжет племянница писателя – Елена Ивановна.

Писатель, поэт, прозаик, драматург, настоящий романтик  и основоположник белорусского исторического романа  Именем Короткевича названы улицы в Витебске и Орше, его имя носит оршанская  школа и  в его честь открыт музей. А уже сегодня его именем назовут одну из самых ярких звезд на небосводе. Увидеть которую, можно будет с любой точки земного шара.

# Культура # Фотофакт # 85-летие Владимира Короткевича

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