Вы не поверите – Софии Ротару 72 года. Смотрите, как менялась певица

Софии Ротару исполняется 72 года. Певица празднует свой день рождения дважды из-за ошибки паспортистки: 7 и 9 августа. Певица появилась на свет в Молдове, ее старшая сестра обладала абсолютным слухом и помогала вместе с отцом развивать сестре способности. Так, София Ротару начинала с пения в школьном и церковном хорах.

Певица побеждала на многих конкурсах и вскоре стала известна на весь СССР. С тех пор о таланте Софии Ротару наслышаны многие, она до сих продолжает восхищать зрителей, усердно работает и удостаивается премий. Певице возраст нипочем: она в свои 72 года свежа, красива и обворожительна. Как менялась певица – в нашем материале.