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Вы не поверите – Софии Ротару 72 года. Смотрите, как менялась певица

07 августа 2019 13:37
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Софии Ротару исполняется 72 года. Певица празднует свой день рождения дважды из-за ошибки паспортистки: 7 и 9 августа. Певица появилась на свет в Молдове, ее старшая сестра обладала абсолютным слухом и помогала вместе с отцом развивать сестре способности. Так, София Ротару начинала с пения в школьном и церковном хорах.

Певица побеждала на многих конкурсах и вскоре стала известна на весь СССР. С тех пор о таланте Софии Ротару наслышаны многие, она до сих продолжает восхищать зрителей, усердно работает и удостаивается премий. Певице возраст нипочем: она в свои 72 года свежа, красива и обворожительна. Как менялась певица – в нашем материале. 

Вы не поверите – Софии Ротару 72 года. Смотрите, как менялась певица -1

Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Вы не поверите – Софии Ротару 72 года. Смотрите, как менялась певица -3

1973 год

Вы не поверите – Софии Ротару 72 года. Смотрите, как менялась певица -5

1975 год

Вы не поверите – Софии Ротару 72 года. Смотрите, как менялась певица -7

1980 год

Вы не поверите – Софии Ротару 72 года. Смотрите, как менялась певица -9

1988 год

Вы не поверите – Софии Ротару 72 года. Смотрите, как менялась певица -11

Австралия, 1989 год. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official 

Вы не поверите – Софии Ротару 72 года. Смотрите, как менялась певица -13

1991 год

Вы не поверите – Софии Ротару 72 года. Смотрите, как менялась певица -15

2000 год

Вы не поверите – Софии Ротару 72 года. Смотрите, как менялась певица -17

2005 год

Вы не поверите – Софии Ротару 72 года. Смотрите, как менялась певица -19

2007 год

Вы не поверите – Софии Ротару 72 года. Смотрите, как менялась певица -21

2010 год

Вы не поверите – Софии Ротару 72 года. Смотрите, как менялась певица -23

2014 год

Вы не поверите – Софии Ротару 72 года. Смотрите, как менялась певица -25

София Ротару сейчас, 2019 год. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official  

Вы не поверите – Софии Ротару 72 года. Смотрите, как менялась певица -27

София Ротару сейчас, 2019 год. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official  

Внучка Софии Ротару очень похожа на звездную бабушку смотрите здесь.  

# Звезды # калейдоскоп # София Ротару

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