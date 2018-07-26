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145 тысяч подписчиков за 14 часов: у котов Эда Ширана появилась своя страница в Instagram

26 июля 2018 14:15
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Новости Великобритании. Около 14 часов назад музыкант Эд Ширан завёл Instagram-страницу для своих котов. За это время на питомцев Ширана подписались 145 тысяч человек.  

За такую невероятную популярность коты могут поблагодарить своего хозяина. Музыкант прорекламировал их аккаунт на своей странице в Instagram.  

145 тысяч подписчиков за 14 часов: у котов Эда Ширана появилась своя страница в Instagram-1

Фото: instagram.com/thewibbles  

«Мои коты завели собственный Instagram, умные котики. Вы можете следить за каждым их днём в аккаунте thewibbles», – написал певец.  

Первый снимок котов собрал более чем 50 тысяч «нравится» и множество комментариев.  

«О, привет, коты»,  

«Поверить не могу, что он на самом деле сделал аккаунт для своих котов»,  

145 тысяч подписчиков за 14 часов: у котов Эда Ширана появилась своя страница в Instagram-4

Фото: instagram.com/thewibbles  

«Классные коты»,  

«Таково будущее. У котов и собак отдельная страничка»,  

«Теперь и мне захотелось кота».  

145 тысяч подписчиков за 14 часов: у котов Эда Ширана появилась своя страница в Instagram-7

Фото: instagram.com/thewibbles  

Сейчас на страничке Калиппо и Дорито четыре фотографии. Последняя была опубликована сегодня примерно в 15:00 по московскому времени.  

К слову, на страницу самого Ширана подписаны 24,5 миллиона пользователей и певец может похвастаться 1628 публикациями.  

145 тысяч подписчиков за 14 часов: у котов Эда Ширана появилась своя страница в Instagram-10

Фото: instagram.com/teddysphotos  

Британский поп-музыкант и актёр начал обретать популярность с 2011 года. Семь лет назад сингл «The A Team» занял третье место в британском чарте. С этого момента всего его альбомы «+» (2011), «x» (2015) и «÷» (2017) занимали первые места в британском чарте.  

Летом 2018 года Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей по итогам 2017 года. 

Эд Ширан занял в списке девятое место – подробности здесь.  

# Человек и животные # калейдоскоп # Эд Ширан # Фотофакт

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