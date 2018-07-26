145 тысяч подписчиков за 14 часов: у котов Эда Ширана появилась своя страница в Instagram

Новости Великобритании. Около 14 часов назад музыкант Эд Ширан завёл Instagram-страницу для своих котов. За это время на питомцев Ширана подписались 145 тысяч человек. За такую невероятную популярность коты могут поблагодарить своего хозяина. Музыкант прорекламировал их аккаунт на своей странице в Instagram.

Фото: instagram.com/thewibbles

«Мои коты завели собственный Instagram, умные котики. Вы можете следить за каждым их днём в аккаунте thewibbles», – написал певец. Первый снимок котов собрал более чем 50 тысяч «нравится» и множество комментариев. «О, привет, коты», «Поверить не могу, что он на самом деле сделал аккаунт для своих котов»,

Фото: instagram.com/thewibbles

«Классные коты», «Таково будущее. У котов и собак отдельная страничка», «Теперь и мне захотелось кота».

Фото: instagram.com/thewibbles

Сейчас на страничке Калиппо и Дорито четыре фотографии. Последняя была опубликована сегодня примерно в 15:00 по московскому времени. К слову, на страницу самого Ширана подписаны 24,5 миллиона пользователей и певец может похвастаться 1628 публикациями.

Фото: instagram.com/teddysphotos