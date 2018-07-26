145 тысяч подписчиков за 14 часов: у котов Эда Ширана появилась своя страница в Instagram
Новости Великобритании. Около 14 часов назад музыкант Эд Ширан завёл Instagram-страницу для своих котов. За это время на питомцев Ширана подписались 145 тысяч человек.
За такую невероятную популярность коты могут поблагодарить своего хозяина. Музыкант прорекламировал их аккаунт на своей странице в Instagram.
Фото: instagram.com/thewibbles
«Мои коты завели собственный Instagram, умные котики. Вы можете следить за каждым их днём в аккаунте thewibbles», – написал певец.
Первый снимок котов собрал более чем 50 тысяч «нравится» и множество комментариев.
«О, привет, коты»,
«Поверить не могу, что он на самом деле сделал аккаунт для своих котов»,
Фото: instagram.com/thewibbles
«Классные коты»,
«Таково будущее. У котов и собак отдельная страничка»,
«Теперь и мне захотелось кота».
Фото: instagram.com/thewibbles
Сейчас на страничке Калиппо и Дорито четыре фотографии. Последняя была опубликована сегодня примерно в 15:00 по московскому времени.
К слову, на страницу самого Ширана подписаны 24,5 миллиона пользователей и певец может похвастаться 1628 публикациями.
Фото: instagram.com/teddysphotos
Британский поп-музыкант и актёр начал обретать популярность с 2011 года. Семь лет назад сингл «The A Team» занял третье место в британском чарте. С этого момента всего его альбомы «+» (2011), «x» (2015) и «÷» (2017) занимали первые места в британском чарте.
Летом 2018 года Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей по итогам 2017 года.
Эд Ширан занял в списке девятое место – подробности здесь.