«Маленькое море» белорусского классика Янки Купалы. Интересные факты из жизни поэта

Все мы знаем его со школьной скамьи. Народный поэт, классик, и, как ещё его называют, - «белорусский Пушкин» - Иван Доминикович Луцевич. Он известен во всем мире - памятники, музеи, улицы - это всё в его честь. Но чем жил, и что любил наш Янка знает не каждый.

Наверное, многие бы сейчас позавидовали бы Купале в манере одеваться. Он был модником и неисправимым денди.

На многих фотографиях он, то и дело, в костюмах. Галстук и обязательно трость. Поэт считал, что именно она придаёт элегантности стилю.

Одним из знаменитых стихотворений Купалы «Мальчик и лётчик» - маленький Юрий Гагарин в детстве зачитывался книгами Янки Купалы. Ещё будучи первоклашкой его вдохновляло творчество Янки. Возможно, благодаря этому произведению будущий космонавт смог воплотить свою мечту. Известно то, что его коллеги - Петр Климук и Владимир Ковалёнок - летали в космос с книгами Купалы.

Любимым местом отдыха для поэта была Грузия. Он всегда привозил с моря камни, и рассыпал их у себя в кабинете.

Когда было плохое настроение, Купала любил взять их в руки, присесть в любимое кресло и понастольгировать об отдыхе. Он говорил, что «это и есть моё маленькое море»…