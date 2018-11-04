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Персидская кошка, мейн-кун и сфинкс: топ-7 пород кошек с чёрной окраской

04 ноября 2018 11:48
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Новости мира. Коты с давних пор являются маленькими друзьями людей, которые завораживают своей мягкой шёрсткой, сверкающими глазами и мурчанием. Сегодня мы решили присмотреться к чёрным кошкам.  

1. Бомбейская кошка.  

Эта порода была выведена в США в середине прошлого века. Для неё характерна короткая плотная шерсть и круглая голова. Селекционеры ставили себе целью создать миниатюрную пантеру. На выведение бомбейской кошки потребовалось 23 года.  

Персидская кошка, мейн-кун и сфинкс: топ-7 пород кошек с чёрной окраской-1

Фото: instagram.com/isabella_bombeycat  

Кошки этой породы обычно ласковые и любят хозяина. Относительно способностей к дрессировке мнения разнятся, но в целом их считают понимающими. Например, отталкивая надоедливых детей, бомбейские кошки почти никогда не станут выпускать когти.  

Персидская кошка, мейн-кун и сфинкс: топ-7 пород кошек с чёрной окраской-4

Фото: instagram.com/rocknrolla_ap  

2. Бурманская кошка.  

Ещё одна короткошерстная порода. Эти кошки не слишком чёрные, скорее тёмно-коричневые, но тона могут довольно сильно отличаться. Согласно легенде, два европейца помогли китайским монахам, а те в благодарность подарили им двух бурманских кошек. Так эти зверьки и распространились по Европе.  

Персидская кошка, мейн-кун и сфинкс: топ-7 пород кошек с чёрной окраской-7

Фото: instagram.com/kseniiaelizarova  

По разным сведениям, представители этой породы считаются неплохими мыслителями, а ещё они очень контактны и предпочитают постоянно находится возле человека. Минус в том, что у бурманских кошек слабое здоровье. Они имеют предрасположенность к диабету и гипокалиемии.  

Персидская кошка, мейн-кун и сфинкс: топ-7 пород кошек с чёрной окраской-10

Фото: instagram.com/tim_romashko  

3. Ангорская кошка.  

Полудлинношёрстная порода. Родиной ангорских кошек является Турция. По одним данным эта порода появилась в Европе только во второй половине 20 века, по другим – ещё в 14 веке. Обычно эти кошки имеют белый окрас, но встречается и чёрный. У этой породы выделяется хвост, который из-за пышной шёрстки напоминает страусиное перо.  

Персидская кошка, мейн-кун и сфинкс: топ-7 пород кошек с чёрной окраской-13

Фото: instagram.com/_max__felix_  

В большинстве своём ангорские кошки очень активны, много бегают, забираются на возвышенности, скидывают предметы с полок. Хорошо обучаемы, некоторые умеют даже щёлкать выключатель по команде. Представители этой породы предпочитают общение только с хозяином, к остальным людям относятся прохладно.  

Персидская кошка, мейн-кун и сфинкс: топ-7 пород кошек с чёрной окраской-16

Фото: instagram.com/_max__felix_  

4. Персидская кошка.  

Одна из старейших в мире и самая популярная порода кошек. Родиной является Иран. По легенде, в Европе разводить персидских кошек начал кардинал де Ришелье. Представители этой породы обладают длинной шерстью, курносые, у них часто слезятся глаза. Не способны выживать на улице.  

Персидская кошка, мейн-кун и сфинкс: топ-7 пород кошек с чёрной окраской-19

Фото: instagram.com/radataksa2015  

Интеллект персидских кошек считается средним, обычно гениев среди них нет. Также как и ангорские, для времяпрепровождения выбирают одного человека, с остальными общаться не любят. К плюсам можно отнести молчаливость, они обращают на себя внимание пристальным смотрением, а не мяуканинем.  

Персидская кошка, мейн-кун и сфинкс: топ-7 пород кошек с чёрной окраской-22

Фото: instagram.com/gluhouse  

5. Мейн-кун.  

Родом из американского штата Мэн. Известны с 19 века. Мейн-куны одна из самых крупных пород кошек, а из котят во взрослого питомца превращаются не за год, как большинство, а за 3-5 лет. До одомашнивания считались отличными охотниками. Ещё одна особенность – любят купаться.  

Персидская кошка, мейн-кун и сфинкс: топ-7 пород кошек с чёрной окраской-25

Фото: instagram.com/mainecoon_major_league  

Мейн-куны довольно ленивы, большую часть времени просто наблюдают, по возможности, с возвышенностей. Эти кошки легко уживаются с другими домочадцами, любят детей, считаются умными, хотя их лень может помешать обучению командам.  

Персидская кошка, мейн-кун и сфинкс: топ-7 пород кошек с чёрной окраской-28

Фото: instagram.com/elenamironova88  

6. Черный сфинкс.  

Искусственно выведенная порода во второй половине 20 века. Родиной является Канада. Была закреплена генетическая мутация, приводящая к отсутствию шерсти. Сфинксы чистоплотные, ласковые, иногда даже назойливые, умные. Минус – из-за отсутствия шерсти легко мёрзнут, поэтому в доме должно быть тепло.  

Персидская кошка, мейн-кун и сфинкс: топ-7 пород кошек с чёрной окраской-31

Фото: instagram.com/vikki060708  

Сфинксы довольно игривы, но и спокойно полежать вместе с хозяином любят. Кошки этой породы могут обидеться. Вероятно, мебель не пострадает, но укоризненный взгляд обеспечен. За сфинксами нужен особый уход. Нужно регулярно купать их, протирать им глаза. И последнее, если у людей аллергия на кота, а не на шерсть, то она будет проявляться и со сфинксом.  

Персидская кошка, мейн-кун и сфинкс: топ-7 пород кошек с чёрной окраской-34

Фото: instagram.com/goofycatz  

7. Ориентальная кошка.  

Искусственно выведена в Англии, предшественники родом из Таиланда. Порода признана отдельной во второй половине 20 века. Ориентальная кошка отличается длинным телом, энергичностью и болтливостью. А ещё представители этой породы имеют около 300 видов окрасок.  

Персидская кошка, мейн-кун и сфинкс: топ-7 пород кошек с чёрной окраской-37

Фото: instagram.com/oriental_kitty  

Ориентальная кошка мяукает практически постоянно, поэтому тем, кто не любит много шума, представители этой породы противопоказаны. Они обладают интеллектом выше среднего, могут долго терпеть детей, любят играть. Настолько, что цветам на подоконнике небезопасно, потому что эти кошки бегают на высоких скоростях.  

Персидская кошка, мейн-кун и сфинкс: топ-7 пород кошек с чёрной окраской-40

Фото: instagram.com/elektrovita  

На этом наш топ-7 закончен. Маленькие пушистые (и не совсем) друзья станут отличной компанией для тех, у кого есть свободное время и желание позаботиться о ком-нибудь. Иногда желание позаботиться настолько велико, что некоторые даже погашают долги приютов для животных, чтобы пристроить котёнка.  

Ещё коты регулярно становятся интернет-мемами. Например, недавно всеобщее внимание привлёк кот Бруно, который способен долго стоять на задних лапах.  

Летом 2018 года героем соцсетей стал мейн-кун. 

«Выглядит как Лондонский оборотень» (здесь подробнее).  

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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