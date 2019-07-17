Вивьен Ли. Она хотела получать радость от жизни, ценила чувство юмора и ненавидела эгоистов

Все знают Вивьен Ли по роли Скарлет О’Хары в фильме «Унесенные ветром». Она была без ума от кошек, всю жизнь дружила с первым мужем и предвидела главную в жизни роль. Факты о Вивьен Ли, которых вы точно не знали – в нашем материале.
Все знают Вивьен Ли по роли Скарлет О’Хары в фильме «Унесенные ветром». Она была без ума от кошек, всю жизнь дружила с первым мужем и предвидела главную в жизни роль. Факты о Вивьен Ли, которых вы точно не знали – в нашем материале.
Фото: instagram.com/upin09
Фото: instagram.com/ tres_mamas_notes/
Британка по происхождению, Вивьен Ли с раннего детства начала играть на сцене. Кстати, имя актрисы при рождении – Вивиан Мэри Хартли. В 1920 году, в возрасте 7 лет родители отправили маленькую Вивьен учиться в Монастырь Святого Сердца. Позже она поступила в Королевскую Академию Драматических искусств в Лондоне.
Фото: instagram.com/ marinalozun/
Публика заметила молодую актрису после ее роли в спектакле «Маска добродетели». Похвальные отзывы о Вивьен появились во многих изданиях, даже в Daily Express.
Фото: instagram.com/ tres_mamas_notes/
Фото: instagram.com/ marinalozun/
Вивьен всегда была очень красивой девушкой и пользовалась популярностью среди мужчин. Первый раз она вышла замуж в 18 лет за адвоката Герберта Ли Холмана. От него Ли родила дочь Сюзанну.
Фото: instagram.com/ tres_mamas_notes/
«Мой первый муж и я остаемся хорошими друзьями, и нет никакой причины, почему я не должна видеться с ним».
Фото: instagram.com/ afina.furs/
Всего актриса была замужем дважды. Однажды она сказала: «Если мужчина не может быть верен одной женщине, он, по крайней мере, верен самому себе».
Фото: instagram.com/ l.archive/
Многое известно о трагической судьбе актрисы. Женщина страдала от психического расстройства и туберкулеза. Она умерла в своей квартире после очередного приступа. Продюсер и режиссер Стэнли Крамер, который снимал Вивьен в ее последней картине «Корабль дураков» признался, что, несмотря на болезнь, она оставалась мужественной и уверенно шла вперед.
Фото: instagram.com/ womens.inspiration/
Фото: instagram.com/ women_s_stories/
Но самым ярким появлением актрисы стала роль Скарлетт в фильме «Унесенные ветром». Поразительно, но Вивьен была уверена, что сыграет эту роль. Ли потрясла всех своей фразой «Оливье не будет играть Ретта Батлера, но я буду играть Скарлетт О’Хару». В итоге, так и вышло, а ее партнером по съемкам стал красавец Кларк Гейбл.
Фото: instagram.com/ tres_mamas_notes/
Фото: instagram.com/ tres_mamas_notes/
Пять жён и одна любовь на всю жизнь. Непростая история «короля Голливуда» Кларка Гейбла
Вивьен Ли о Кларке Гейбле: «Кто может ссориться с Кларком Гейблом? Мы хорошо ладили. Каждый раз, когда на съёмочной площадке «Унесённых ветром» кто-то уставал или пребывал в депрессии, именно Гейбл подбадривал этого человека».
Фото: instagram.com/ tres_mamas_notes/
Фото: instagram.com/ tops_hollywood/
Фото: instagram.com/ battle_dresses/
Настоящим достоинством для великой актрисы была не внешняя красота, а красота души и воображения. Она хотела получать радость от жизни, ценила чувство юмора и ненавидела эгоистов.
Фото: instagram.com/ tres_mamas_notes/
Фото: instagram.com/ blogofvera/
«Жизнь слишком коротка, чтобы работать так тяжело», – сказала однажды Вивьен Ли, и эта фраза стала пророческой.
Подробная биография Вивьен Ли.
О личной жизни, карьере и семье актрисы можно прочитать здесь.