Из него можно пить воду и оно не засасывает. Показываем самое большое верховое болото в Беларуси

Анастасия Макеева, корреспондент:

Ельню на белорусской карте справедливо назвать Другой планетой. Тысячи островков с высоты птичьего полета кажутся настоящим космосом! Как живут люди на болоте и что здесь делать туристам?

Нет у нас гор, океанов, зато есть верховое болото – пятое по величине в Европе! Площадью почти со столицу. Уникальный ландшафт подарил последний ледник 9 тысяч лет назад. Благо, мелиорация обошла Ельню стороной, и перед нами первозданная красота.

Иван Борок, директор республиканского ландшафтного заказника «Ельня»:

Благодаря выделению так называемой гуминовой кислоты, которая уничтожает все микроорганизмы вокруг, поэтому воду можно спокойно пить. Вдавливается участок сфагнума ладошками, набирается водичка и пьется. Она кисловатого такого привкуса и очень вкусная. Единственное, что ей практически невозможно напиться: тут нет ни солей, ни минералов, которые есть в нашей привычной питьевой воде.

Николай Черкас, специалист по природоохранным вопросам ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны», кандидат биологических наук:

Здесь проходят миграционные пути журавлей и гусей. Есть очень интересные виды такие, как, например, белая куропатка, чернозобая гагара, которые в других местах практически не встречаются.

Наиболее такой привлекательный – фестиваль «Журавы і журавіны», который проходит в Миорах. И здесь до семи тысяч птиц останавливается!

Чтобы созерцать эту красоту, сегодня есть все необходимое – наблюдательные вышки, экотропа и даже болотоступы.

Иван Борок:

Вообще, это снегоступы, но мы посмотрели, как их используют в качестве болотоступов.

Такого комфорта ребенок войны, Иосиф Карницкий, не мог и представить! Для него Ельня навсегда останется кормилицей.

Иосиф Карницкий, местный житель:

Лозу драли и сдавали, 20 копеек целый килограмм стоил! Болота были заболочены, косили, на конях уехать никак нельзя было. Вытягивали к берегу на ветках.

Кася Казаченок, хранительница Ельни:

Я здесь была вторые сутки, вот это ловила на фидер, а это вот уже днем словила – плотки, красноперки. Большинство раздаю, потому что я не люблю есть рыбу.

Кася вся в отца! Родилась в деревне Храброво и закалила характер в здешних местах. С детства ходила с родными на охоту. Теперь знатный рыболов и охотник сама. Кстати, на болоте водится только окунь и щука, а вот до озер нужно пройти километров семь. Поэтому Кася любит заночевать в Осиновке, она куда ближе и разнообразнее. Кася Казаченок:

Самое большое на жерлице было 5 200, щука. Тяну так медленно, думаю, наверное, небольшая щучка, а потом раз такая пасть появляется! Я ее обратно в лунку, а у нее крючка даже не было, а потом быстро за глаза и вытянула. Теперь грибы пошли, хожу собираю и с фонариком ночью даже хожу.

Для воспитательницы ясельной группы быть хранительницей Ельни – дело естественное, по-другому она и не может. Кася Казаченок:

В 2002 году и Ельня горела, и здесь болото, мох. Кругом змеи убегают, грибы эти горят, и потом я весь отпуск посвятила тушению пожара.

Кислородом Ельня стала и для Тамары Ивановой. Все детство она провела в ягодах и найдет тропинки даже с закрытыми глазами. Летом вместе с мужем из Калининграда всегда торопится на родину. Тамара Иванова, коренной житель:

Самому человеку нельзя утонуть: все здесь именно затянуто мхами, такими лишайниками. Говорят, что внизу может там через 9 м находиться именно вода. Тайное какое-то озеро.

Иван Борок:

В увлажненное место мы потихонечку погружаемся, но элементы засасывания, это низинные болота, на верховых болотах этого нет. Деревянный настил помог спроектировать британец Бари Купер. С тех пор здесь прошли туристы со всех континентов.

Причем для любителей экстрима здесь есть даже свое такси – болотоход!

Туристы:

Мне напоминает пустыню, оазис какой-то. Энергетика своя.

Здесь много растений, всяких бабочек, которые занесены в Красную книгу. Ельня во все времена была источником дохода! Осенью местные даже берут отпуска, чтобы хорошенько подзаработать на клюкве.

А на королеву миорских болот – морошку – можно только взглянуть. Экскурсии по изучению краснокнижной флоры – изюминка заказника. В перспективе развитие инфраструктуры, медицинского и водного туризма.

Иван Борок:

Будет построен настил, прямо из автомобиля можно будет идти, чтобы могли путешествовать люди с ограниченными возможностями, в частности инвалиды-колясочники. Николай Черкас:

Привез со Швейцарии бердвотчеров, они приехали сюда, чтобы поправить свое здоровье. Именно то, что мягкий сфагнум и хорошая почва для позвоночника.