«А вот как наш выход смотрелся изнутри». Что публиковали белорусские спортсмены с открытия ОИ-2018

Новости Беларуси. 9 февраля был дан официальный старт зимней Олимпиаде в Пхёнчхане. В торжественном шествии команд на церемонии открытия Игр приняли участие представители более 90 стран мира. Знаменосцем белорусской сборной стала олимпийская чемпионка по фристайлу Алла Цупер. Перед самым началом шествия спортсменка опубликовала совместное фото сборной (смотрите здесь).

Мы посмотрели, чем делились белорусские спортсмены в соцсетях с церемонии открытия. Что публикуют белорусские спортсмены с ОИ-2018 – первая часть здесь. Сергей Долидович

Фото: instagram.com/dolidovichsergei. «Собираемся на церемонию открытия Олимпийских игр в Пхёнчхане».

Фото: instagram.com/dolidovichsergei. «Загрузились в автобус, едем!»

Фото: instagram.com/dolidovichsergei. «Началось! Мы выйдем после Бельгии».

Фото: Facebook Сергея Долидовича. «Перед церемонией. Готовы!»

Фото: instagram.com/dolidovichsergei. «Селфи с колоритным мексиканцем».

Фото: instagram.com/dolidovichsergei. «А вот как наш выход смотрелся изнутри».

Алла Цупер

Фото: instagram.com/tsuperalla. «Для меня большая честь быть знаменосцем у нашей команды! Всем удачи и успеха!»

Фото: instagram.com/dinarochka.a

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Фото: instagram.com/krivko_i