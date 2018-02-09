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«А вот как наш выход смотрелся изнутри». Что публиковали белорусские спортсмены с открытия ОИ-2018

09 февраля 2018 16:11
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Новости Беларуси. 9 февраля был дан официальный старт зимней Олимпиаде в Пхёнчхане.

В торжественном шествии команд на церемонии открытия Игр приняли участие представители более 90 стран мира.

Знаменосцем белорусской сборной стала олимпийская чемпионка по фристайлу Алла Цупер. Перед самым началом шествия спортсменка опубликовала совместное фото сборной (смотрите здесь).

«А вот как наш выход смотрелся изнутри». Что публиковали белорусские спортсмены с открытия ОИ-2018-1

Мы посмотрели, чем делились белорусские спортсмены в соцсетях с церемонии открытия.

Что публикуют белорусские спортсмены с ОИ-2018 – первая часть здесь.

Сергей Долидович

«А вот как наш выход смотрелся изнутри». Что публиковали белорусские спортсмены с открытия ОИ-2018-4

Фото: instagram.com/dolidovichsergei. «Собираемся на церемонию открытия Олимпийских игр в Пхёнчхане».

«А вот как наш выход смотрелся изнутри». Что публиковали белорусские спортсмены с открытия ОИ-2018-6

Фото: instagram.com/dolidovichsergei. «Загрузились в автобус, едем!»

«А вот как наш выход смотрелся изнутри». Что публиковали белорусские спортсмены с открытия ОИ-2018-8

Фото: instagram.com/dolidovichsergei. «Началось! Мы выйдем после Бельгии».

«А вот как наш выход смотрелся изнутри». Что публиковали белорусские спортсмены с открытия ОИ-2018-10

Фото: Facebook Сергея Долидовича. «Перед церемонией. Готовы!»

«А вот как наш выход смотрелся изнутри». Что публиковали белорусские спортсмены с открытия ОИ-2018-12

Фото: instagram.com/dolidovichsergei. «Селфи с колоритным мексиканцем».

«А вот как наш выход смотрелся изнутри». Что публиковали белорусские спортсмены с открытия ОИ-2018-14

Фото: instagram.com/dolidovichsergei. «А вот как наш выход смотрелся изнутри».

Алла Цупер

«А вот как наш выход смотрелся изнутри». Что публиковали белорусские спортсмены с открытия ОИ-2018-17

Фото: instagram.com/tsuperalla. «Для меня большая честь быть знаменосцем у нашей команды! Всем удачи и успеха!»

«Опыт сыграл роль»: знаменосец сборной Беларуси Алла Цупер об успехе, семье и олимпийском золоте

Динара Алимбекова

«А вот как наш выход смотрелся изнутри». Что публиковали белорусские спортсмены с открытия ОИ-2018-20

Фото: instagram.com/dinarochka.a

Факты о биатлонистке Динаре Алимбековой

Ирина Кривко

«А вот как наш выход смотрелся изнутри». Что публиковали белорусские спортсмены с открытия ОИ-2018-23

Фото: instagram.com/krivko_i

Ирина Кривко после серебра в масс-старте рассказала о будущей свадьбе​​​​​​​

Надежда Скардино

«А вот как наш выход смотрелся изнутри». Что публиковали белорусские спортсмены с открытия ОИ-2018-26

Фото: instagram.com/skardinon

Самый большой критик для спортсмена – это он сам: обзор Instagram-страницы биатлонистки Надежды Скардино

# Фотофакт # калейдоскоп # Алла Цупер # Сергей Долидович # Зимняя Олимпиада – 2018

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