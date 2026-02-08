Новости по тегу #Алла Цупер

Когда Алла Цупер отправлялась на свою пятую Олимпиаду, никто не рассматривал ее как потенциальную победительницу. А вот и зря. Сперва Алла стала мамой, а после на лыжи. И сразу, почти без выдоха и вдоха, полетела в Сочи, где произвела фурор.
С самого утра тренировочные площадки города принимают гостей: от юных атлетов до титулованных спортсменов.
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