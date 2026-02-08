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Новости по тегу #Алла Цупер

На Беларусь равняется мир! Алла Цупер – о белорусских фристайлистах и чего ждать от зимних Игр-2026
08 февраля 2026 18:20

На Беларусь равняется мир! Алла Цупер – о белорусских фристайлистах и чего ждать от зимних Игр-2026

В рамках фестиваля «Вытокi-2025» в Поставах прошли мастер-классы знаменитых белорусских спортсменов
06 июня 2025 13:51

В рамках фестиваля «Вытокi-2025» в Поставах прошли мастер-классы знаменитых белорусских спортсменов

10 лет зимней Олимпиаде в Сочи! Вспоминаем триумфальные для белорусов Игры
21 февраля 2024 12:47

10 лет зимней Олимпиаде в Сочи! Вспоминаем триумфальные для белорусов Игры

Алла Цупер и Елена Зубрилова получили награды НОК Беларуси
26 апреля 2023 19:24

Алла Цупер и Елена Зубрилова получили награды НОК Беларуси

«Стараемся приезжать». Руководство НОК и именитые спортивные функционеры поздравили ребят в рамках акции «Наши дети»
01 января 2023 20:15

«Стараемся приезжать». Руководство НОК и именитые спортивные функционеры поздравили ребят в рамках акции «Наши дети»

Бежала даже Алла Цупер. Второй день открытого чемпионата Беларуси по лёгкой атлетике
17 августа 2022 20:11

Бежала даже Алла Цупер. Второй день открытого чемпионата Беларуси по лёгкой атлетике

Стартовал открытый ЧБ по лёгкой атлетике. Кому достались первые комплекты наград?
16 августа 2022 19:52

Стартовал открытый ЧБ по лёгкой атлетике. Кому достались первые комплекты наград?

Форум юных олимпийцев открылся в Москве. Участвуют Беларусь, Армения, Китай, Узбекистан и Россия
01 июня 2022 21:16

Форум юных олимпийцев открылся в Москве. Участвуют Беларусь, Армения, Китай, Узбекистан и Россия

Вышла и взлетела. Как Анне Гуськовой удалось выполнить самый сложный прыжок и взять медаль в Пекине
14 февраля 2022 18:00

Вышла и взлетела. Как Анне Гуськовой удалось выполнить самый сложный прыжок и взять медаль в Пекине

Тренер команды Беларуси по фристайлу о медали Гуськовой: «Собралась и сделала работу от начала и до конца на отлично»
14 февраля 2022 17:38

Тренер команды Беларуси по фристайлу о медали Гуськовой: «Собралась и сделала работу от начала и до конца на отлично»

Анна Гуськова о серебре на Олимпиаде: «Не могу поверить своим глазам, что это произошло»
14 февраля 2022 17:11

Анна Гуськова о серебре на Олимпиаде: «Не могу поверить своим глазам, что это произошло»

«Вы довольны своей зарплатой?» Что на этот вопрос ответила одна из самых титулованных спортсменок Беларуси
26 сентября 2021 20:12

«Вы довольны своей зарплатой?» Что на этот вопрос ответила одна из самых титулованных спортсменок Беларуси