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Олимпиада-2018. Знаменосец сборной Тонга снова участвовал в церемонии с голым торсом

09 февраля 2018 14:52
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Новости Тонга. Представитель сборной Тонга повторил свой, уже ставший коронным, трюк на открытии зимней Олимпиады в Пхёнчхане.

Атлет Пита Тауфатофуа, который будет принимать участие в соревнованиях по лыжным гонкам, появился на торжественном шествии команд в набедренной повязке и с голым торсом, который был намазан маслом.

Олимпиада-2018. Знаменосец сборной Тонга снова участвовал в церемонии с голым торсом -1

Фото: Associated Press Photo

Кстати, в момент церемонии открытия Олимпиады столбик термометра опустился ниже нуля. Однако это не смутило спортсмена. Во время аналогичной церемонии на Олимпиаде в Рио Пита появился в похожем наряде. Его внешний вид вскоре сделал молодого человека главным героем социальных сетей.

Олимпиада-2018. Знаменосец сборной Тонга снова участвовал в церемонии с голым торсом -4

Фото: Associated Press Photo

В Рио спортсмен принимал участие в соревнованиях по тхэквондо. По словам Тауфатофуа, отбор на зимнюю Олимпиаду – одно из самых трудных препятствий в его жизни. «Тхэквондо напряженный спорт, кто-то пытается ударить тебя в голову. В лыжных гонках ты чувствуешь боль в течение часа. Нужно выбрать, как тебе нравится боль: короткая или длительная? Я люблю оба вида спорта».

Олимпиада-2018. Знаменосец сборной Тонга снова участвовал в церемонии с голым торсом -7

Рио-2016.

Атлет из Тонга вошел в топ-10 спортсменов, благодаря которым запомнилась олимпиада в Рио.

Весь список спортсменов – здесь.

# Фотофакт # калейдоскоп # Пита Тауфатофуа # Зимняя Олимпиада – 2018

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