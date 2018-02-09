Белорусская делегация прошла по дорожкам олимпийской арены. Кадры с открытия XXIII зимних Олимпийских игр

Новости Беларуси. XXIII зимние Олимпийские игры официально открыты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В южнокорейском Пхёнчхане завершилась торжественная церемония.
Новости Беларуси. XXIII зимние Олимпийские игры официально открыты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В южнокорейском Пхёнчхане завершилась торжественная церемония.
Команды из более 90 стран мира стали участниками грандиозного шоу. Белорусская делегация прошла по дорожкам олимпийской арены – национальный флаг пронесла олимпийская чемпионка по фристайлу Алла Цупер.
Алла Цупер показала фото белорусской сборной перед церемонией (смотрите здесь).
Для белорусских спортсменов соревнования начнутся уже завтра, 10 февраля. День обещает быть насыщенным. Болеть будем за биатлонистов, конькобежцев, лыжников и представителя страны в шорт-треке. Наши атлеты поборются за медали в шести видах спорта.