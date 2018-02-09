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Белорусская делегация прошла по дорожкам олимпийской арены. Кадры с открытия XXIII зимних Олимпийских игр

09 февраля 2018 14:21
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Новости Беларуси. XXIII зимние Олимпийские игры официально открыты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В южнокорейском Пхёнчхане завершилась торжественная церемония.

Белорусская делегация прошла по дорожкам олимпийской арены. Кадры с открытия XXIII зимних Олимпийских игр -1

Команды из более 90 стран мира стали участниками грандиозного шоу. Белорусская делегация прошла по дорожкам олимпийской арены – национальный флаг пронесла олимпийская чемпионка по фристайлу Алла Цупер.

Алла Цупер показала фото белорусской сборной перед церемонией (смотрите здесь).

Белорусская делегация прошла по дорожкам олимпийской арены. Кадры с открытия XXIII зимних Олимпийских игр -4

Для белорусских спортсменов соревнования начнутся уже завтра, 10 февраля. День обещает быть насыщенным. Болеть будем за биатлонистов, конькобежцев, лыжников и представителя страны в шорт-треке. Наши атлеты поборются за медали в шести видах спорта.

# Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018

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