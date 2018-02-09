Белорусская делегация прошла по дорожкам олимпийской арены. Кадры с открытия XXIII зимних Олимпийских игр

Команды из более 90 стран мира стали участниками грандиозного шоу. Белорусская делегация прошла по дорожкам олимпийской арены – национальный флаг пронесла олимпийская чемпионка по фристайлу Алла Цупер.

Для белорусских спортсменов соревнования начнутся уже завтра, 10 февраля. День обещает быть насыщенным. Болеть будем за биатлонистов, конькобежцев, лыжников и представителя страны в шорт-треке. Наши атлеты поборются за медали в шести видах спорта.