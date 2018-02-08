«Опыт сыграл роль»: знаменосец сборной Беларуси Алла Цупер об успехе, семье и олимпийском золоте

Новости Беларуси. Фристайлистка Алла Цупер станет знаменосцем на церемонии открытия Олимпийских игр в Пхёнчхане. Как заявили в НОК, золотая медалистка Игр-2014 в Сочи является достойной кандидатурой для данной миссии. Цупер – именитый атлет, который собирается побороться за медаль на нынешней Олимпиаде.

Фото: НОК

Алла Цупер родилась в 1979 году в Украине. В Беларусь спортсменка переехала после Олимпиады-1998. Цупер перешла во фристайл из спортивной гимнастики. В 1998 году на Олимпиаде в Нагано фристайлистка заняла в составе сборной Украины пятое место. В составе сборной Беларуси приняла участие в четырех Олимпиадах – в Солт-Лейк-Сити, Турине, Ванкувере и Сочи. Игры-2014 принесли спортсменке золото. Мы собрали цитаты Аллы Цупер об Олимпиаде, имидже и секрете успеха.

О мыслях перед олимпийской медалью. «Когда ты стоишь перед прыжком, настраиваешься на прыжок, мысли только о прыжке. А вообще я посвятила победу своей семье, и всем, кто верил в меня». О восстановлении формы после рождения ребенка. «Когда я решила, что начну тренироваться, я была уверена, что я вернулась и должна добиться того, чего я хотела. В принципе, входить в форму было довольно-таки легко. Может, первые месяцы было немножко тяжеловато. А потом, и опыт у меня есть, в общем, опыт сыграл роль». О формуле своего успеха. «Главное – верить в лучшее, идти по своему пути, идти к своей цели, которую ты себе поставил». В гостях у олимпийской чемпионки Аллы Цупер и ее семьи – здесь подробнее.