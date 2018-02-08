«Опыт сыграл роль»: знаменосец сборной Беларуси Алла Цупер об успехе, семье и олимпийском золоте
Новости Беларуси. Фристайлистка Алла Цупер станет знаменосцем на церемонии открытия Олимпийских игр в Пхёнчхане.
Как заявили в НОК, золотая медалистка Игр-2014 в Сочи является достойной кандидатурой для данной миссии. Цупер – именитый атлет, который собирается побороться за медаль на нынешней Олимпиаде.
Алла Цупер родилась в 1979 году в Украине. В Беларусь спортсменка переехала после Олимпиады-1998. Цупер перешла во фристайл из спортивной гимнастики.
В 1998 году на Олимпиаде в Нагано фристайлистка заняла в составе сборной Украины пятое место.
В составе сборной Беларуси приняла участие в четырех Олимпиадах – в Солт-Лейк-Сити, Турине, Ванкувере и Сочи. Игры-2014 принесли спортсменке золото.
Мы собрали цитаты Аллы Цупер об Олимпиаде, имидже и секрете успеха.
О мыслях перед олимпийской медалью. «Когда ты стоишь перед прыжком, настраиваешься на прыжок, мысли только о прыжке. А вообще я посвятила победу своей семье, и всем, кто верил в меня».
О восстановлении формы после рождения ребенка. «Когда я решила, что начну тренироваться, я была уверена, что я вернулась и должна добиться того, чего я хотела. В принципе, входить в форму было довольно-таки легко. Может, первые месяцы было немножко тяжеловато. А потом, и опыт у меня есть, в общем, опыт сыграл роль».
О формуле своего успеха. «Главное – верить в лучшее, идти по своему пути, идти к своей цели, которую ты себе поставил».
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О том, что является самым важным. «Жизненное счастье, мне кажется. Это когда семья, когда рядом дети, супруг и ты им даришь любовь, заботу».
О любимом отдыхе. «Для меня это море. У нас зимний вид спорта, и мы все время находимся в зиме, и для меня отдых – это отдых на море. Мы как-то ездили года 3 назад на Кубу, мне там очень понравилось, и там мы прыгали с парашютом. Очень понравилось! После сезона мы выезжаем Олимпийской командой на восстановительный сбор, это, в основном, море».
О своем имидже. «У меня лет до 20 были длинные волосы, я всю жизнь мечтала перекраситься в светлый и сделать короткую стрижку. В какой-то момент сделала это, и мне очень понравилось».
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