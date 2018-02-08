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Британские СМИ написали о съемках нового клипа Ольги Бузовой

08 февраля 2018 10:01
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Новости России. Британские СМИ написали о съемках клипа Ольги Бузовой с Джереми Миксом, которого еще называют «самым красивым преступником в мире».

По информации The Daily Mail, Джереми прилетел в Москву, по их предположению, для модной съемки. Однако мужчина сыграл роль в новом клипе Ольги Бузовой.

Как сообщает издание, «пара на съемке выглядела сенсационно». Фото с площадки были опубликованы на сайте.

Британские СМИ написали о съемках нового клипа Ольги Бузовой -1

Фото: instagram.com/buzova86

В тексте также отметили, что съемка стала последней каплей в отношениях Джереми и его девушки Хлои, у которой молодой человек, по мнению авторов, мог вызвать ревность.

Правда 7 февраля молодому человеку исполнилось 34 года и он опубликовал в соцсетях фото со своей второй половиной и написал: «Спасибо, моя любовь, за то, чтобы сделала для меня этот потрясающий День рождения, я уже не могу дождаться твоего».

Британские СМИ написали о съемках нового клипа Ольги Бузовой -4

Фото: instagram.com/jmeeksofficial

Ольга Бузова в соцсетях делилась фотографиями со съемок клипа на песню «Wi-Fi».

Ольга Бузова:
Это будет очень крутой клип, как минимум потому, что в нем я предстану в самых неожиданных образах, и ради этих съёмок в клипе ко мне прилетел самый знаменитый красавчик и главный бэдбой мира.

Британские СМИ написали о съемках нового клипа Ольги Бузовой -7

Фото: instagram.com/buzova86

Молодой человек стал известен после того, как одно из полицейских управлений опубликовало его фото, которое быстро стало вирусным. Микс был осужден за кражу.

В середине января стали появляться слухи о романе Тимура Батрутдинова и Ольги Бузовой. Артисты сами подогревали интерес подписчиков, публикуя фото с отдыха.

«Делаем, что хотим»: Тимур Батрудинов прокомментировал отношения с Ольгой Бузовой (читать далее).

# Фотофакт # Звезды # калейдоскоп # Ольга Бузова

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