Открытие ОИ-2018. Алла Цупер показала фото белорусской сборной перед церемонией

Новости Беларуси. Знаменосец сборной Беларуси Алла Цупер опубликовала фото перед торжественной церемонией открытия Олимпийских игр.
Снимок фристайлистка разместила в социальных сетях.
Под фото Цупер написала: «разам з камандай».
Новости Беларуси. Знаменосец сборной Беларуси Алла Цупер опубликовала фото перед торжественной церемонией открытия Олимпийских игр.
Снимок фристайлистка разместила в социальных сетях.
Под фото Цупер написала: «разам з камандай».
Фото: instagram.com/tsuperalla
Сейчас в Южной Корее продолжается церемония открытия Игр. Белорусская делегация уже приняла участие в параде команд.
Алла Цупер стала первой женщиной, которая несет белорусский флаг на церемонии открытия Олимпийских игр.
Знаменосец сборной Беларуси Алла Цупер рассказала об успехе, семье и олимпийском золоте (читать далее).
В нынешнем году организаторы шоу делают ставку на технологичность. Однако бывали случаи, когда происходили конфузы на торжественных церемониях.
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