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Открытие ОИ-2018. Алла Цупер показала фото белорусской сборной перед церемонией

09 февраля 2018 12:38
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Новости Беларуси. Знаменосец сборной Беларуси Алла Цупер опубликовала фото перед торжественной церемонией открытия Олимпийских игр.

Снимок фристайлистка разместила в социальных сетях.

Под фото Цупер написала: «разам з камандай».

Открытие ОИ-2018. Алла Цупер показала фото белорусской сборной перед церемонией-1

Фото: instagram.com/tsuperalla

Сейчас в Южной Корее продолжается церемония открытия Игр. Белорусская делегация уже приняла участие в параде команд.

Алла Цупер стала первой женщиной, которая несет белорусский флаг на церемонии открытия Олимпийских игр.

Знаменосец сборной Беларуси Алла Цупер рассказала об успехе, семье и олимпийском золоте (читать далее).

В нынешнем году организаторы шоу делают ставку на технологичность. Однако бывали случаи, когда происходили конфузы на торжественных церемониях.

Курьезы церемоний открытия Олимпийских игр – здесь подробнее.

# Фотофакт # Алла Цупер # Зимняя Олимпиада – 2018

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