Открытие ОИ-2018. Алла Цупер показала фото белорусской сборной перед церемонией

Сейчас в Южной Корее продолжается церемония открытия Игр. Белорусская делегация уже приняла участие в параде команд.

Алла Цупер стала первой женщиной, которая несет белорусский флаг на церемонии открытия Олимпийских игр.

Знаменосец сборной Беларуси Алла Цупер рассказала об успехе, семье и олимпийском золоте (читать далее).

В нынешнем году организаторы шоу делают ставку на технологичность. Однако бывали случаи, когда происходили конфузы на торжественных церемониях.