«Великое снова уходит, как уходит почва из-под ног»: каким запомнят Геннадия Гарбука

Актер большую часть своей жизни посвятил театру. Он 60 лет играл на сцене. Творческий путь Геннадия Гарбука в театре имени Якуба Коласа в Витебске, через некоторое время перешел в Купаловский театр в Минске, где играл до самой смерти.

Новости Беларуси. 7 февраля не стало народного артиста Беларуси Геннадия Гарбука. Ему было 83 года.

В театре, которому он посвятил большую часть жизни, скорбят об утрате и добавляют, что «сложно подобрать слова, которые могут выразить печаль».

Артист отмечал, что у него есть привычка к сцене и без театра он скучает.

Главные роли Геннадия Гарбука – смотрите здесь.

Геннадию Гарбуку искренне признавались в любви целые поколения. Поклонники опечалены утратой.