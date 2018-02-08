Прямой эфир

«Великое снова уходит, как уходит почва из-под ног»: каким запомнят Геннадия Гарбука

08 февраля 2018 08:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 7 февраля не стало народного артиста Беларуси Геннадия Гарбука. Ему было 83 года. 

Актер большую часть своей жизни посвятил театру. Он 60 лет играл на сцене. Творческий путь Геннадия Гарбука в театре имени Якуба Коласа в Витебске, через некоторое время перешел в Купаловский театр в Минске, где играл до самой смерти.

«Великое снова уходит, как уходит почва из-под ног»: каким запомнят Геннадия Гарбука-1

В театре, которому он посвятил большую часть жизни, скорбят об утрате и добавляют, что «сложно подобрать слова, которые могут выразить печаль».

Артист отмечал, что у него есть привычка к сцене и без театра он скучает.

Главные роли Геннадия Гарбука – смотрите здесь.

Геннадию Гарбуку искренне признавались в любви целые поколения. Поклонники опечалены утратой.

«Великое снова уходит, как уходит почва из-под ног»: каким запомнят Геннадия Гарбука-4

Они отмечают, что это «гордость и слава белорусской сцены и народа».

«Умер один из моих любимых актеров Геннадий Гарбук. Сколько же я в Купаловском спектаклей пересмотрел вместе с ним. Он это и отец Ганны Чарнушки в «Людях на болоте», и дзед Курыла в «Сымоне-музыке». Как жаль, что что-то великое снова уходит, как уходит почва из-под ног... Пусть земля ему будет пухом...», – отметил пользователь Виталий Кондрев.

«Великое снова уходит, как уходит почва из-под ног»: каким запомнят Геннадия Гарбука-7

«Я настолько соскучился, что сны уже вижу. Один сон жуткий»: Геннадий Гарбук о любви к театру

# Фотофакт # Некролог # калейдоскоп # Геннадий Гарбук

Другие новости рубрики

Все новости
Редкий снимок. Евгений Плющенко опубликовал фото с двумя сыновьями
06 февраля 2018 15:15

Редкий снимок. Евгений Плющенко опубликовал фото с двумя сыновьями

«Тёплый привет из морозного Пхёнчхана». Что публикуют белорусские спортсмены с ОИ-2018
05 февраля 2018 15:41

«Тёплый привет из морозного Пхёнчхана». Что публикуют белорусские спортсмены с ОИ-2018

«Это больше, чем лыжи и стрельба. Это семья». Домрачева, Бьорндален и другие объяснили правила биатлона
05 февраля 2018 10:05

«Это больше, чем лыжи и стрельба. Это семья». Домрачева, Бьорндален и другие объяснили правила биатлона