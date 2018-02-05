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«Тёплый привет из морозного Пхёнчхана». Что публикуют белорусские спортсмены с ОИ-2018

05 февраля 2018 15:41
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Новости Беларуси. 9 февраля стартуют Зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане.

Белорусские спортсмены будут принимать участие в шести дисциплинах. Большая часть сборной Беларуси уже прибыла в Пхёнчхан. Как провожали белорусских олимпийцев на ОИ-2018 – смотрите здесь.

Белорусской команде прочат войти в топ-25 лучших стран на предстоящей Олимпиаде.

Программа ОИ-2018. Когда болеть за белорусских спортсменов? (здесь подробнее)

Многие атлеты, которые уже прибыли в Южную Корею, рассказывали, как их встретил Пхёнчхан и публиковали фотографии в социальных сетях.

Экскурсия по спортивным площадкам зимней Олимпиады-2018

Мы посмотрели, чем делятся с подписчиками Сергей Долидович, Надежда Писарева, Динара Алимбекова, Надежда Скардино.

Сергей Долидович

«Тёплый привет из морозного Пхёнчхана». Что публикуют белорусские спортсмены с ОИ-2018-1

Фото: instagram.com/dolidovichsergei. «Только приземлились в Абу-Даби. Летим в Корею с пересадкой». 

«Тёплый привет из морозного Пхёнчхана». Что публикуют белорусские спортсмены с ОИ-2018-3

Фото: instagram.com/dolidovichsergei.

«Тёплый привет из морозного Пхёнчхана». Что публикуют белорусские спортсмены с ОИ-2018-5

Фото: instagram.com/dolidovichsergei. «Прилетели в Корею! От аэропорта до деревни ехать около трех часов. Уже разделились: коньки отдельно, а мы, лыжники, будем вместе с биатлонистами в другой деревне. Полет прошел для меня нормально – поужинал и заснул на 5 часов».

«Тёплый привет из морозного Пхёнчхана». Что публикуют белорусские спортсмены с ОИ-2018-7

Фото: instagram.com/dolidovichsergei. «Слева – дом, в котором мы живем в Корее. Справа – комната рядом с трассой, где мы катаемся. Все очень близко расположено, удобно! Попозже покажу вид с трассы и расскажу про перелет и первые дни в Пхенчхане».

«Тёплый привет из морозного Пхёнчхана». Что публикуют белорусские спортсмены с ОИ-2018-9

Фото: instagram.com/dolidovichsergei. «Показываю лыжную трассу в Пхенчхане. Вдалеке виден биатлонный стадион. Ветер сильный, все продувает. Погода примерно такая же, как в Беларуси».

Надежда Писарева

«Тёплый привет из морозного Пхёнчхана». Что публикуют белорусские спортсмены с ОИ-2018-12

Фото: instagram.com/pisarevanadezhda_official

Динара Алимбекова

«Тёплый привет из морозного Пхёнчхана». Что публикуют белорусские спортсмены с ОИ-2018-15

Фото: instagram.com/dinarochka.a. «Всем тёплый привет из морозного Пхёнчхана».

Ирина Кривко

«Тёплый привет из морозного Пхёнчхана». Что публикуют белорусские спортсмены с ОИ-2018-18

Фото: instagram.com/krivko_i

Роман Елетнов

«Тёплый привет из морозного Пхёнчхана». Что публикуют белорусские спортсмены с ОИ-2018-21

Фото: instagram.com/r.eletnov. «Вперед Беларусь!!!!»​​​​​​​

Надежда Скардино

«Тёплый привет из морозного Пхёнчхана». Что публикуют белорусские спортсмены с ОИ-2018-24

Фото: instagram.com/skardinon. «Light and night».

# Фотофакт # калейдоскоп # Надежда Писарева # Надежда Скардино # Динара Алимбекова-Смольская # Сергей Долидович # Зимняя Олимпиада – 2018

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