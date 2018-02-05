«Тёплый привет из морозного Пхёнчхана». Что публикуют белорусские спортсмены с ОИ-2018

Новости Беларуси. 9 февраля стартуют Зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане.

Белорусские спортсмены будут принимать участие в шести дисциплинах. Большая часть сборной Беларуси уже прибыла в Пхёнчхан. Как провожали белорусских олимпийцев на ОИ-2018 – смотрите здесь.

Белорусской команде прочат войти в топ-25 лучших стран на предстоящей Олимпиаде.

Программа ОИ-2018. Когда болеть за белорусских спортсменов? (здесь подробнее)

Многие атлеты, которые уже прибыли в Южную Корею, рассказывали, как их встретил Пхёнчхан и публиковали фотографии в социальных сетях.

Экскурсия по спортивным площадкам зимней Олимпиады-2018

Мы посмотрели, чем делятся с подписчиками Сергей Долидович, Надежда Писарева, Динара Алимбекова, Надежда Скардино.

Сергей Долидович