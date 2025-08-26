Прямой эфир

Азаренко сыграет с Павлюченковой во втором круге US Open

26 августа 2025 12:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Виктория Азаренко узнала соперницу по второму кругу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Ей стала Анастасия Павлюченкова, которая на старте сломила сопротивление Даяны Ястремской – 6:7, 7:6, 6:4.

Азаренко имеет богатую историю противостояний с россиянкой. Ранее их пути пересекались 9 раз. В семи случаях победа оставалась за нашей спортсменкой. Крайний раз девушки мерились силами в 2024 году в Торонто. Тогда убедительнее была белоруска – 6:2, 6:2. Матч между Азаренко и Павлюченковой в предварительном расписании значится 27 августа.

# Теннис

Другие новости рубрики

Все новости
Александра Саснович не прошла во второй круг US Open
26 августа 2025 12:01

Александра Саснович не прошла во второй круг US Open

Каролина Мухова обыграла 45-летнюю Винус Уильямс в 1-м круге US Open
26 августа 2025 08:05

Каролина Мухова обыграла 45-летнюю Винус Уильямс в 1-м круге US Open

Международный турнир по хоккею на траве стартовал в Казани
25 августа 2025 20:13

Международный турнир по хоккею на траве стартовал в Казани