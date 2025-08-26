Лукашенко: бабе Дуне на селе нужно молоко, мясо и кусок хлеба, а не цифровизация

Тема заслуживает пристального внимания. Ведь, если вдуматься, речь об уровне и качестве жизни всех белорусов.

Закрытие сельских магазинов, просроченная продукция на прилавках и спорные решения в области цифровизации. Вопросы эффективности системы торгового обслуживания населения в масштабах страны рассмотрели 26 августа на совещании у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В любом деле можно дойти до абсурда, впав в административный раж. Дань моде – бестолковая цифровизация, например, учета и продажи молочных продуктов, вызвала бурное негодование как покупателей, так и продавцов (вплоть до увольнения) во всех регионах.

Правительству надо еще раз вернуться к этому вопросу и в кратчайшие сроки все разумно упростить. А если надо – сделать для села особый порядок. Бабе Дуне на селе нужно молоко, мясо и кусок хлеба, а не цифровизация.