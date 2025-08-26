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Лукашенко: бабе Дуне на селе нужно молоко, мясо и кусок хлеба, а не цифровизация

26 августа 2025 11:11
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Закрытие сельских магазинов, просроченная продукция на прилавках и спорные решения в области цифровизации. Вопросы эффективности системы торгового обслуживания населения в масштабах страны рассмотрели 26 августа на совещании у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тема заслуживает пристального внимания. Ведь, если вдуматься, речь об уровне и качестве жизни всех белорусов.

Лукашенко: бабе Дуне на селе нужно молоко, мясо и кусок хлеба, а не цифровизация-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В любом деле можно дойти до абсурда, впав в административный раж. Дань моде – бестолковая цифровизация, например, учета и продажи молочных продуктов, вызвала бурное негодование как покупателей, так и продавцов (вплоть до увольнения) во всех регионах.

Правительству надо еще раз вернуться к этому вопросу и в кратчайшие сроки все разумно упростить. А если надо – сделать для села особый порядок. Бабе Дуне на селе нужно молоко, мясо и кусок хлеба, а не цифровизация.

# Торговля в Беларуси # Александр Лукашенко # Государственная политика

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