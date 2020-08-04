Директор сельхозпредприятия «Вознесенское»: «Зарабатывают в месяц до 3 тысяч – это же достойно»

Параллельно мониторит ход уборочной – на жатве в «Вознесенском» Жабинковского района в эти дни 7 экипажей. Здесь понимают, собранный вовремя урожай – залог благосостояния всего хозяйства в целом и каждого в отдельности.



Надежда Кондратюк, директор сельхозпредприятия «Вознесенское»:

Сегодня наши люди в такой напряженный период зарабатывают в месяц до 3 тысяч – это же достойно. Я считаю, что все, что делается на земле, все делается для людей, и все, что сегодня у нас есть, – сделано нами. И мы ничего больше не хотим. Мы хотим работать в такой системе. Она нас устраивает, сегодня она себя оправдывает.