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Директор сельхозпредприятия «Вознесенское»: «Зарабатывают в месяц до 3 тысяч – это же достойно»

04 августа 2020 16:31
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Новости Беларуси. До 2025 года в Беларуси планируют завершить модернизацию села. Неперспективных деревень в стране быть не должно. Это подчеркнул глава государства. За обращением Президента следили и аграрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Директор сельхозпредприятия «Вознесенское»: «Зарабатывают в месяц до 3 тысяч – это же достойно» -1

За рулём автомобиля без отрыва от своей основной работы. Хоть уборочная кампания в эти дни не снижает свой градус важные тезисы касательно развития аграрного сектора и жизни на селе руководитель хозяйства ловит на ходу.

Директор сельхозпредприятия «Вознесенское»: «Зарабатывают в месяц до 3 тысяч – это же достойно» -4

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Директор сельхозпредприятия «Вознесенское»: «Зарабатывают в месяц до 3 тысяч – это же достойно» -7

Параллельно мониторит ход уборочной  на жатве в «Вознесенском» Жабинковского района в эти дни 7 экипажей. Здесь понимают, собранный вовремя урожай залог благосостояния всего хозяйства в целом и каждого в отдельности.

Надежда Кондратюк, директор сельхозпредприятия «Вознесенское»:
Сегодня наши люди в такой напряженный период зарабатывают в месяц до 3 тысяч – это же достойно. Я считаю, что все, что делается на земле, все делается для людей, и все, что сегодня у нас есть, – сделано нами. И мы ничего больше не хотим. Мы хотим работать в такой системе. Она нас устраивает, сегодня она себя оправдывает

# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # Экономика # Александр Лукашенко # Надежда Кондратюк # Фотофакт

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