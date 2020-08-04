Директор сельхозпредприятия «Вознесенское»: «Зарабатывают в месяц до 3 тысяч – это же достойно»

Новости Беларуси. До 2025 года в Беларуси планируют завершить модернизацию села. Неперспективных деревень в стране быть не должно. Это подчеркнул глава государства. За обращением Президента следили и аграрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Это полностью совпадает с нашими планами». Так Послание Президента обсуждают на предприятии в Витебске
За рулём автомобиля – без отрыва от своей основной работы. Хоть уборочная кампания в эти дни не снижает свой градус – важные тезисы касательно развития аграрного сектора и жизни на селе руководитель хозяйства ловит на ходу.
Параллельно мониторит ход уборочной – на жатве в «Вознесенском» Жабинковского района в эти дни 7 экипажей. Здесь понимают, собранный вовремя урожай – залог благосостояния всего хозяйства в целом и каждого в отдельности.
Надежда Кондратюк, директор сельхозпредприятия «Вознесенское»:
Сегодня наши люди в такой напряженный период зарабатывают в месяц до 3 тысяч – это же достойно. Я считаю, что все, что делается на земле, все делается для людей, и все, что сегодня у нас есть, – сделано нами. И мы ничего больше не хотим. Мы хотим работать в такой системе. Она нас устраивает, сегодня она себя оправдывает.