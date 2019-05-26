Почему одни мебельные предприятия Беларуси терпят убытки, а другие успешно продают продукцию за рубеж?

Новости Беларуси. Мало порядка. Вот так, в двух словах (а больше и не надо) глава государства описал ситуацию в лесной отрасли. Жестко, но исчерпывающе. Здесь нужно знать об особом отношении Президента к величайшему дару природы – нашим лесам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Помните, сколько леса, причем высокого качества, раньше экспортировалось за рубеж? Действительно, что может быть проще – спилил, вывез, заработал. Но заработал-то минимум из возможного. Рачительным отношением это назвать никак нельзя.

В итоге на самом высоком уровне принимаются судьбоносные для отрасли решения: с одной стороны, запрет на вывоз чистой древесины, с другой – модернизация деревоперерабатывающих предприятий. Да, было сложно. И сейчас ситуация не то чтобы как по радуге. Но справляются, получают и продают продукт с максимальной добавленной стоимостью. И готовы перерабатывать больше. Да, сделано много, но недостаточно. Что есть и что должно быть? Материал корреспондента Алены Сыровой.

Алена Сырова, корреспондент:

Это первоклассный лес. Прежде чем он будет пригоден к вырубке, должно пройти не менее 80 лет. Выходит, сейчас мы пользуемся тем, что посадили наши деды. Разумеется, регулярно восполняем. Беларусь входит в ТОП-10 самых лесистых стран Европы. 40 % территории – леса. Но очень важно это богатство беречь и использовать как можно более эффективно, что называется, до последней щепы, чтобы оно приносило как можно больше зеленых дивидендов – прежде всего, нашей стране. Такой качественный лес, на профессиональном языке именуемый деловой древесиной, невостребованным вряд ли остается. Ель, сосна, дуб, ольха – уже много лет мы их не вывозим за рубеж, хоть и стоит сырье прилично, а сами перерабатываем в то, что позже продадим в разы дороже. Например, мебель.

Александр Жанкевич, заместитель генерального директора «Молодечномебель»:

Более 1000 наименований – это корпусная и мягкая мебель. На экспорт мы отправляем порядка 70 % производимой продукции. Поставляем в Россию, Казахстан, Венгрию, Германию и другие страны СНГ и Европы.

В Молодечно мебель успешно делают уже несколько десятилетий. Производство полное и безотходное. Даже щепа, которая неминуемо остается, служит топливом для цехов. Сэкономленные деньги тратят на развитие производства – до миллиона долларов ежегодно уходит на модернизацию. Каждый месяц сюда привозят до полутысячи кубометров древесины, распиливают, сушат, используют каждый миллиметр сырья. Александр Жанкевич:

Если более глубоко использовать древесину, из коротеньких маленьких заготовок получаются длинные заготовки. Можно сделать до 4-6 метров и потом использовать в производстве мебели.

Готовую мебель можно продать в три, а то в четыре раза дороже, чем сырье, из которого ее сделали. Почти так же выгодно производить целлюлозу. В 2018 году в Светлогорске появился комбинат.

Экономический эффект от его работы нам еще предстоит оценить, пока предприятие работает не в полную силу. Но в целом в этом процессе внешний вид сырья не так уж и важен. Вообще у так называемой дровяной древесины (название говорит само за себя) есть два пути – быть проданной за копейки или же обрести новую жизнь после переработки. «Мы относимся к лесу отвратительно». Президент Беларуси раскритиковал работу лесной отрасли страны В этом Могилевском лесхозе уже давно поняли, что выгоднее идти по второму сценарию.

Максим Сикорский, инженер Могилевского лесхоза:

Дрова – от 15 до 25 рублей – цена реализации. За пиломатериал из них можно получить до 100 долларов за метр кубический. Всё для того, чтобы получить максимальную прибыль. За месяц линия перерабатывает 2,5 тысячи кубов древесины. Вот и посчитайте. Готовый пиломатериал охотно закупает Бельгия, Германия, Польша. Недавно интерес стал проявлять и Китай. Кстати, за 2018 год лесная отрасль страны на экспорте заработала 2 миллиарда долларов. Но все же 3 миллиона кубометров леса переработать попросту не смогли – они все еще лежат на складах. Почему?

В 2018 году белорусские леса атаковал короед. В считанные дни они пожелтели. Чтобы выселить нежеланного гостя, пораженные деревья экстренно пилили, а вместе с ним для профилактики и рядом стоящие – здоровые. К таким объемам предприятия оказались попросту не готовы.



Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

Произошла разбалансировка объемов заготовки древесного сырья и объемов ее переработки на внутренних производственных мощностях. Объективно сложилось такое положение, что они не могут увеличить переработку или могут увеличить переработку технологически, но окажется невостребованной продукция, которую они выпускают из этой древесины.

Чтобы дерево, пусть и испорченное короедом, попросту не гнило, Александр Лукашенко разрешил продать 900 кубометров за рубеж. Спрос на сырье однозначно есть. Европа также сильно пострадала из-за нашествия этого насекомого. Но все же глава государства акцентирует вниманием на том, что нужно искать выгоду и возможность зарабатывать даже на отходах, если, конечно, дерево так можно назвать. Президент возмущён работой лесной отрасли: «Мы просто безалаберно относимся к этому дару природы»

Эту щепу активно покупают в осенне-зимний период, что, конечно, закономерно. Вид топлива в Беларуси пока и не самый популярный, но все же почти 2,5 тысяч котелен работают именно на органике. Однако намного выгоднее из щепы производить пеллеты – гранулы для отопления. Этим в Борисовском опытном лесхозе займутся уже зимой.