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Оператор «Белоруснефть»: чужой дядя нам не поможет. Нам нужно самим усиливать своё производство

04 августа 2020 14:55
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Новости Беларуси. Диверсификация товарных потоков – тема, которую затронул в своем обращении глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент подчеркнул необходимость создания новой инфраструктуры поставок, в том числе нефти и газа. Соответствующая стратегия уже реализуется.

Оператор «Белоруснефть»: чужой дядя нам не поможет. Нам нужно самим усиливать своё производство-1

За тезисами Послания сегодня, 4 августа, внимательно следили и белорусские нефтяники.

Оператор «Белоруснефть»: чужой дядя нам не поможет. Нам нужно самим усиливать своё производство-4

В 2020 году в нашей стране планируют добыть 1 миллион 710 тысяч тонн черного золота. На 20 тысяч тонн больше уровня 2019-го. Рост объемов добычи – тенденция последних лет.

«Это полностью совпадает с нашими планами». Так Послание Президента обсуждают на предприятии в Витебске

Оператор «Белоруснефть»: чужой дядя нам не поможет. Нам нужно самим усиливать своё производство-7

Александр Кузьминич, оператор по добычи нефти и газа производственного объединения «Белоруснефть»:
Про экономику – да, инвестиции – чужой дядя нам не поможет, это точно. Нам нужно самим усиливать свое производство. Пусть мы добываем 1 миллион 700, но это наше, мы это не покупаем.

Оператор «Белоруснефть»: чужой дядя нам не поможет. Нам нужно самим усиливать своё производство-10

Сегодня объединение добывает нефть в 9 районах Беларуси. На предприятии трудятся почти 26 тысяч человек.

# Нефть в Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Александр Кузьминич # Фотофакт

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