Оператор «Белоруснефть»: чужой дядя нам не поможет. Нам нужно самим усиливать своё производство

Новости Беларуси. Диверсификация товарных потоков – тема, которую затронул в своем обращении глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент подчеркнул необходимость создания новой инфраструктуры поставок, в том числе нефти и газа. Соответствующая стратегия уже реализуется.

За тезисами Послания сегодня, 4 августа, внимательно следили и белорусские нефтяники.

В 2020 году в нашей стране планируют добыть 1 миллион 710 тысяч тонн черного золота. На 20 тысяч тонн больше уровня 2019-го. Рост объемов добычи – тенденция последних лет. «Это полностью совпадает с нашими планами». Так Послание Президента обсуждают на предприятии в Витебске

Александр Кузьминич, оператор по добычи нефти и газа производственного объединения «Белоруснефть»:

Про экономику – да, инвестиции – чужой дядя нам не поможет, это точно. Нам нужно самим усиливать свое производство. Пусть мы добываем 1 миллион 700, но это наше, мы это не покупаем.