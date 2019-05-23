Анфимов считает возможным запустить в Беларуси за год крупные производства пеллет

Ведь более 2 тысяч котелен по всей стране работают именно на этом материале. Уже после встречи у Президента, Леонид Анфимов рассказал журналистам, что подобные производства есть, однако их мощностей не хватает. К маю 2020 года вопрос будет решен.

Леонид Анфимов, председатель комитета Государственного контроля Беларуси

Наши организации, предприятия Минлесхоза прежде всего, должны создать, построить и технически оснастить 6 заводов аналогичной мощности по всей системе Минлесхоза. То есть 1 завод – на 1 ПЛХО. В каждой области должен быть такой завод.

У нас есть производства, но я бы их больше назвал не производственными, промышленными, а кустарными. Если бы может быть в 70 % этих дерево-перерабатывающих производств были поставлены маленькие производства по выпуску пеллет, мы бы сняли эту проблему с излишками технологической и дровяной древесины.

Президент возмущён работой лесной отрасли: «Мы просто безалаберно относимся к этому дару природы»

Сегодня в стране остается около 3 миллионов кубометров не переработанной древесины. Случилось это в силу объективных обстоятельств, прежде всего, ситуации на рынке. По итогам встречи во Дворце Независимости, часть невостребованного сырья решено экспортировать. Речь идет о 9 сотнях кубометров леса.