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Александра Саснович не прошла во второй круг US Open

26 августа 2025 12:01
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Александра Саснович не сумела выйти во второй раунд заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема – открытого чемпионата США по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Дальше ее не пустила американка Ива Йович.

Несмотря на значительную разницу в рейтинге в пользу местной спортсменки, белоруска смотрелась неплохо. Особенно обидно за первый сет. Девушки доигрались до тай-брейка, на котором наша теннисистка вела 3:0, но затем потерпела поражение – 6:8. Во второй партии преимущество соперницы было более ощутимым – 6:3.

Отметим, Саснович допустила 48 невынужденных ошибок, что крайне много. Таким образом, в борьбе на US Open остаются Арина Соболенко и Виктория Азаренко.

# Теннис

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