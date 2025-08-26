В Израиле проходит общенациональная акция протеста «День беспорядков»

В Израиле проходит общенациональная акция протеста, которой организаторы дали красноречивое название «День беспорядков», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Демонстрация стала одной из крупнейших за всю историю страны. Сотни тысяч людей вышли на марши, митинги и демонстрации, требуя от властей остановить кровопролитие в Газе.

В Тель-Авиве тысячи протестующих перекрыли центр города, провели митинг в поддержку семей заложников, удерживаемых в секторе, и призвали премьер-министра Биньямина Нетаньяху достичь соглашения с ХАМАС о прекращении войны и освобождении оставшихся пленников. По данным властей, в руках боевиков ХАМАС до сих пор находятся 50 заложников, 20 из которых, по имеющимся сведениям, живы. Демонстранты призвали население выходить на акции и напомнить правительству: именно народ решает: продолжать войну, в которой гибнут сами израильтяне, или остановить ее.

Руби Чен, отец израильского заложника: Мы призываем сегодня людей, тех, кто нас слушает, выйти и присоединиться к нам. Будьте с нами, чтобы напомнить премьер-министру, что именно мы, народ, решаем, что будет дальше. И правительство должно нас выслушать.

Эйнав Зангаукер, мать израильского заложника:

690 дней правительство ведет войну без четкой цели. Как будут возвращены заложники, живые и павшие? Кто будет управлять Газой после войны? Сегодня очевидно, что Нетаньяху боится одного: общественного давления.

Протесты порой принимают и довольно радикальные формы. На севере страны демонстранты перекрыли одно из основных шоссе и начали жечь покрышки. Движение транспорта оказалось частично или полностью парализовано почти по всему Израилю.