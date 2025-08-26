Почему Успенский пост – самый короткий, но самый строгий? Узнали у профессора Минской духовной академии

Олег Лепешенков, СТВ: Продолжается Успенский пост, который готовит нас к празднику Успения Пресвятой Богородицы. Короткий, но один из самых строгих. Почему так?

Протоиерей Владимир Башкиров, профессор Минской духовной академии, доктор богословия:

Вообще существует несколько постов – мы знаем Великий пост, Рождественский пост, пост Святых апостолов и Успенский пост. Как и все другие посты, этот пост – подражание образу жизни святой пречистой девы Богородицы, которая вела очень скромный, благочестивый образ жизни. Пост в ее жизни занимал главное место – это воздержание. Поэтому цель – прийти к празднику Успения пресвятой девы Богородицы, приобщившись к ее образу жизни, сопереживая ее умеренность и благочестие. Это главное значение поста.

Этот пост служит еще одной цели. Когда человек меняет пищу, переходит на растительную (как говорил святой Григорий Нисский, жил в IV веке), ум человеческий от этих испарений избавляется, которые поступают из желудка, руки начинают действовать по-другому, ноги, мысль совершенно по-другому действует. Человек становится активным, деятельным, у него освобождается время и появляется желание общения с Богом. И он общается с Богом.