«Мы относимся к лесу отвратительно». Президент Беларуси раскритиковал работу лесной отрасли страны

Новости Беларуси. Работа лесной отрасли – а это один из богатейших ресурсов Беларуси – 23 мая была в центре внимания Президента. Александр Лукашенко раскритиковал то, как там обстоят дела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С одной стороны, цифры говорят, что прибыль растет. По итогам 2018 года она увеличилась на треть. Однако упущенных возможностей всё равно больше. Почему? Неэффективное использование имеющихся ресурсов.

В свое время глава государства запретил продавать лес-кругляк, потому что вместо выпуска товаров с высокой добавленной стоимостью белорусский лес уходил за бесценок в виде сырья за границу. И уже там превращался в импортную мебель и высокий доход. Разумеется, для иностранных производителей. И вот Президента снова просят разрешить экспорт древесины. Корреспондент Алена Сырова о том, что лес надо беречь не только от пожара, но и неэффективных чиновников.

Алена Сырова, СТВ:

Озера и леса – первое, что приходит на ум при упоминании Беларуси. Страна не богата полезными ископаемыми и щедро наделена «зеленым богатством». 40 % нашей территории – леса, а значит, чистый воздух, тепло и возможность зарабатывать – потенциал, который мы используем не в полной мере.

ДВП и ДСП, фанера, бумага, картон и, конечно, мебель. Евросоюз и страны «дальней дуги» – наш основной потребитель. Вы можете даже не подозревать, что под всемирно известным шведским брендом купите стол или стул, сделанный в Беларуси и из белорусского. Подразделения Могилевского лесхоза перерабатывают не меньше 20 тысяч кубов древесины в месяц. Большая часть – деловой, то есть пригодной для использования в круглом виде и промпереработки. И примерно треть – дровяной. И если раньше древесину поврежденных деревьев продавали за копейки, то сейчас нашли выход. Низкосортная древесина проходит специальную обработку, стоимость ее вырастает в разы, а экспорт ширится: Бельгия, Германия, Польша. Недавно интерес стал проявлять и Китай.

Максим Сикорский, инженер Могилевского лесхоза:

Дрова – от 15 до 25 рублей – цена реализации. За пиломатериал из них можно получить до 100 долларов за метр кубический. Всё для того, чтобы получить максимальную прибыль.

Здесь переработка имеет полный цикл: от сырого кругляка до пиломатериалов. Без отходов. За месяц линия перерабатывает 2,5 тысячи кубов древесины. Новое лесопильное производство позволило в два раза увеличить объемы производимой продукции.

Дмитрий Федоров, начальник деревообрабатывающего цеха «Вильчицы»:

Что касается цен на круглый лесоматериал, они в разы отличаются от цен готового пиломатериала. Тем самым мы имеем полный цикл по заготовке древесины: посадили дерево, вырастили и полностью переработали. Это в разы увеличивает прибыль для нашей отрасли и страны в целом. Чтобы деревообрабатывающая отрасль страны работала без сучка и без задоринки, постоянно развиваясь и прирастая, Александр Лукашенко несколько лет назад запретил продавать за рубеж необработанный лес. Оно и логично: переработать, создать товар и продать его с высокой добавленной стоимостью для страны намного выгоднее, чем отдать за бесценок своим же конкурентам очень качественное сырье.

Как итог – древесиной снабдили перспективные отечественные предприятия, а на продаже готовых изделий, например, в 2018 году, заработали более 20 миллионов долларов. Это на треть больше, чем годом ранее, когда запрет на экспорт временно сняли. Президент возмущён работой лесной отрасли: «Мы просто безалаберно относимся к этому дару природы»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы относимся к лесу отвратительно. Я бываю часто (не только пролетаю - я сверху тоже вижу, что происходит) в лесу и смотрю, как работают наши лесники. Ни по посадкам, ни вовремя спилить спелый лес для того, чтобы его переработать, ни дорог… В общем, мало порядка. Мы просто безалаберно относимся к этому дару природы. Разумеется, есть древесина, которая не годится для производства мебели, например, но это не значит, что ее можно считать отходами. Такого понятия в этой сфере в принципе быть не должно, отметил Президент и поручил активнее заняться переработкой низкокачественного сырья в топливные пеллеты, например.