«Мы относимся к лесу отвратительно». Президент Беларуси раскритиковал работу лесной отрасли страны
Новости Беларуси. Работа лесной отрасли – а это один из богатейших ресурсов Беларуси – 23 мая была в центре внимания Президента. Александр Лукашенко раскритиковал то, как там обстоят дела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С одной стороны, цифры говорят, что прибыль растет. По итогам 2018 года она увеличилась на треть. Однако упущенных возможностей всё равно больше. Почему? Неэффективное использование имеющихся ресурсов.
В свое время глава государства запретил продавать лес-кругляк, потому что вместо выпуска товаров с высокой добавленной стоимостью белорусский лес уходил за бесценок в виде сырья за границу. И уже там превращался в импортную мебель и высокий доход. Разумеется, для иностранных производителей. И вот Президента снова просят разрешить экспорт древесины.
Корреспондент Алена Сырова о том, что лес надо беречь не только от пожара, но и неэффективных чиновников.
Алена Сырова, СТВ:
Озера и леса – первое, что приходит на ум при упоминании Беларуси. Страна не богата полезными ископаемыми и щедро наделена «зеленым богатством». 40 % нашей территории – леса, а значит, чистый воздух, тепло и возможность зарабатывать – потенциал, который мы используем не в полной мере.
ДВП и ДСП, фанера, бумага, картон и, конечно, мебель. Евросоюз и страны «дальней дуги» – наш основной потребитель. Вы можете даже не подозревать, что под всемирно известным шведским брендом купите стол или стул, сделанный в Беларуси и из белорусского.
Подразделения Могилевского лесхоза перерабатывают не меньше 20 тысяч кубов древесины в месяц. Большая часть – деловой, то есть пригодной для использования в круглом виде и промпереработки. И примерно треть – дровяной. И если раньше древесину поврежденных деревьев продавали за копейки, то сейчас нашли выход. Низкосортная древесина проходит специальную обработку, стоимость ее вырастает в разы, а экспорт ширится: Бельгия, Германия, Польша. Недавно интерес стал проявлять и Китай.
Максим Сикорский, инженер Могилевского лесхоза:
Дрова – от 15 до 25 рублей – цена реализации. За пиломатериал из них можно получить до 100 долларов за метр кубический. Всё для того, чтобы получить максимальную прибыль.
Здесь переработка имеет полный цикл: от сырого кругляка до пиломатериалов. Без отходов. За месяц линия перерабатывает 2,5 тысячи кубов древесины. Новое лесопильное производство позволило в два раза увеличить объемы производимой продукции.
Дмитрий Федоров, начальник деревообрабатывающего цеха «Вильчицы»:
Что касается цен на круглый лесоматериал, они в разы отличаются от цен готового пиломатериала. Тем самым мы имеем полный цикл по заготовке древесины: посадили дерево, вырастили и полностью переработали. Это в разы увеличивает прибыль для нашей отрасли и страны в целом.
Чтобы деревообрабатывающая отрасль страны работала без сучка и без задоринки, постоянно развиваясь и прирастая, Александр Лукашенко несколько лет назад запретил продавать за рубеж необработанный лес. Оно и логично: переработать, создать товар и продать его с высокой добавленной стоимостью для страны намного выгоднее, чем отдать за бесценок своим же конкурентам очень качественное сырье.
Как итог – древесиной снабдили перспективные отечественные предприятия, а на продаже готовых изделий, например, в 2018 году, заработали более 20 миллионов долларов. Это на треть больше, чем годом ранее, когда запрет на экспорт временно сняли.
Президент возмущён работой лесной отрасли: «Мы просто безалаберно относимся к этому дару природы»
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы относимся к лесу отвратительно. Я бываю часто (не только пролетаю - я сверху тоже вижу, что происходит) в лесу и смотрю, как работают наши лесники. Ни по посадкам, ни вовремя спилить спелый лес для того, чтобы его переработать, ни дорог… В общем, мало порядка. Мы просто безалаберно относимся к этому дару природы.
Разумеется, есть древесина, которая не годится для производства мебели, например, но это не значит, что ее можно считать отходами. Такого понятия в этой сфере в принципе быть не должно, отметил Президент и поручил активнее заняться переработкой низкокачественного сырья в топливные пеллеты, например.
Они точно пригодятся и за рубежом, и в Беларуси. Ведь более 2 тысяч котелен по всей стране работают именно на этом биоматериале. У нас есть предприятия, способные справиться с такой задачей, однако их мощностей не достаточно. Уже в 2020 году такой проблемы не будет.
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А пока же мы не можем перерабатывать большие объемы древесины низкого качества. Такой сегодня на складах, в силу объективных обстоятельств( прежде всего, ситуации на рынке), осталось около 3 миллионов кубометров. Президентом было принято решение отправить на экспорт часть сырья. Речь идет о 9 сотнях кубов леса – однозначно не в ущерб Беларуси. Но это скорее исключение из правила: то, что дано природой нашей стране, ей же прежде всего и должно приносить дивиденды.