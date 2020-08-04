Новости экономики за 04.08.2020

Новости Беларуси. Как экономисты комментируют рекордный рост мировых цен на золото, почему повышен интерес к белорусской топливной продукции со стороны зарубежных компаний и как хороший урожай ягод и грибов влияет на процесс заготовки и закупочные цены? С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская. БУТБ ВВОДИТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ТОРГИ ДРЕВЕСНЫМ ТОПЛИВОМ Специализированные торги древесным топливом на экспорт будут проводить на Белорусской универсальной товарной бирже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это нововведение даст возможность отечественным экспортерам существенно увеличить поставки этой продукции на европейский рынок, даже если зима будет теплой. Огурцы – от 80 копеек за килограмм. По каким ценам у белорусов закупают ягоды и овощи?

Раньше древесное топливо продавалось на экспорт вместе с другими видами лесоматериалов во время совмещенной торговой сессии. Однако в последнее время вырос интерес к белорусской топливной продукции со стороны зарубежных компаний. Так, возобновился экспорт топливных гранул, а продажи топливной щепы в июле нынешнего года по сравнению с июлем 2019-го выросли на 21 % – до 23,5 млн рублей. МАЗ ПОСТАВИТ ПАРТИЮ ТЕХНИКИ В ЗИМБАБВЕ Белорусские МАЗы отправятся на рынок Зимбабве. По контракту, в африканскую страну продадут седельные тягачи и полуприцепы для перевозки грузов и строительной техники.

В столице Зимбабве завершается строительство шоурума белорусской автотехники, где будут представлены крупнейшие машиностроители. МАЗ рассчитывает также на востребованность своих пассажирских автобусов в этом регионе. ЭКОНОМИСТЫ ПРО ТЕНДЕНЦИЮ РОСТА ЦЕН НА ДРАГМЕТАЛЛЫ Рост цен на золото не соответствует реальному спросу на него. Напомним, в конце июля стоимость этого драгметалла обновила исторический рекорд, приблизившись к 2000 долларов за унцию.