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Новости экономики за 04.08.2020

04 августа 2020 17:19
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Новости Беларуси. Как экономисты комментируют рекордный рост мировых цен на золото, почему повышен интерес к белорусской топливной продукции со стороны зарубежных компаний и как хороший урожай ягод и грибов влияет на процесс заготовки и закупочные цены?  

С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.  

БУТБ ВВОДИТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ТОРГИ ДРЕВЕСНЫМ ТОПЛИВОМ  

Специализированные торги древесным топливом на экспорт будут проводить на Белорусской универсальной товарной бирже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Новости экономики за 04.08.2020-1

Это нововведение даст возможность отечественным экспортерам существенно увеличить поставки этой продукции на европейский рынок, даже если зима будет теплой.  

Огурцы – от 80 копеек за килограмм. По каким ценам у белорусов закупают ягоды и овощи?

Новости экономики за 04.08.2020-4

Раньше древесное топливо продавалось на экспорт вместе с другими видами лесоматериалов во время совмещенной торговой сессии. Однако в последнее время вырос интерес к белорусской топливной продукции со стороны зарубежных компаний. Так, возобновился экспорт топливных гранул, а продажи топливной щепы в июле нынешнего года по сравнению с июлем 2019-го выросли на 21 % – до 23,5 млн рублей.   

МАЗ ПОСТАВИТ ПАРТИЮ ТЕХНИКИ В ЗИМБАБВЕ

Белорусские МАЗы отправятся на рынок Зимбабве. По контракту, в африканскую страну продадут седельные тягачи и полуприцепы для перевозки грузов и строительной техники.   

Новости экономики за 04.08.2020-7

Новости экономики за 04.08.2020-9

В столице Зимбабве завершается строительство шоурума белорусской автотехники, где будут представлены крупнейшие машиностроители. МАЗ рассчитывает также на востребованность своих пассажирских автобусов в этом регионе.  

ЭКОНОМИСТЫ ПРО ТЕНДЕНЦИЮ РОСТА ЦЕН НА ДРАГМЕТАЛЛЫ  

Рост цен на золото не соответствует реальному спросу на него. Напомним, в конце июля стоимость этого драгметалла обновила исторический рекорд, приблизившись к 2000 долларов за унцию.  

Новости экономики за 04.08.2020-12

С начала 2020 года цена на золото выросла почти на 30 %. И, как ожидают мировые инвестбанки, может расти и дальше: из-за новых денежных вливаний в крупнейшую мировую экономику инвесторы, опасаясь включения печатного станка, массово уходят в защитные активы. Что получается? С одной стороны, рекордный рост цен на золото; с другой, из-за коронавирусных ограничений предложение со стороны золотодобытчиков снизилось.  

Восстановление добывающей промышленности и мировой торговли скорее всего приведет к коррекции стоимости золота – просто из-за роста предложения.   

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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