Лукашенко: нет товара – плохо, но просрочка – это красная линия!

Тема заслуживает пристального внимания. Ведь, если вдуматься, речь об уровне и качестве жизни всех белорусов.

Закрытие сельских магазинов, просроченная продукция на прилавках и спорные решения в области цифровизации. Вопросы эффективности системы торгового обслуживания населения в масштабах страны рассмотрели 26 августа на совещании у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наряду с неритмичной организацией стационарной и разъездной торговли есть еще один чувствительный для потребителя аспект – наличие товаров с истекшими сроками годности. Нет товара – плохо, но просрочка – это красная линия! Этого быть не должно. А фактов предостаточно.

Ответственность за обслуживание населения лежит на местных органах власти. Вы как никто знаете, что происходит в регионах, и обязаны организовать торговлю в районах так, чтобы не было никаких нареканий.