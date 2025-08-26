Лукашенко: до 1 января навести порядок и создать эффективную систему торгового обслуживания

Тема заслуживает пристального внимания. Ведь, если вдуматься, речь об уровне и качестве жизни всех белорусов.

Закрытие сельских магазинов, просроченная продукция на прилавках и спорные решения в области цифровизации. Вопросы эффективности системы торгового обслуживания населения в масштабах страны рассмотрели 26 августа на совещании у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Профильный министр Артур Карпович докладывает: за последние 5 лет закрылось около полутора процентов магазинов. Но у председателя Белстата Инны Медведевой другие данные. Отдельным вопросом на совещании стали итоги работы Белкоопсоюза. Организация регулярно получает финансовую поддержку: только на топливо для автолавок в 2025 году выделено 1,3 миллиона рублей.

Александр Лукашенко сразу обратил внимание на проблему закрытия торговых точек в сельской местности. Что, с одной стороны, недопустимо, а с другой – вызывает справедливое возмущение людей (все жалобы мгновенно попадают в соцсети, а затем и оперативно на стол Президента).

Лукашенко: бабе Дуне на селе нужно молоко, мясо и кусок хлеба, а не цифровизация. Подробности здесь .

Однако с мертвой точки не сдвинулись: люди жалуются на плохую организацию выездной торговли, скудный ассортимент, продавцы – на низкие зарплаты. А меж тем у руководства кооперации зарплаты выше, чем у большинства министров – отметил Президент. При этом в правительственном докладе утверждается, что система работает в плановом режиме, население обслуживается на должном уровне, но развитие торговли сдерживают регуляторные барьеры. На этом Александр Лукашенко заострил внимание.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы, вообще-то, хочется спросить, сами, кто писал, понимаете, что вы пишете? Это, по-вашему, главные помехи для работы сельских магазинов? Управлять не можем, регулировать процесс не можем. Я бы хотел знать, кто вам устанавливает эти барьеры – регуляторики, и почему они еще не ликвидированы. По вашим же данным, реализуется несколько страновых концепций, стратегий и планов для сельских жителей. Так почему такие проблемы и недовольство населения?

Из последних примеров непродуманных решений назову получение электронных цифровых подписей и маркировку товаров специальными метками и знаками, которые для небольшого магазинчика в три полки – целый квест. Вы, присутствующие за столом, особенно организаторы торговли, понимаете, что вы предлагаете на селе?

Еще одна претензия у населения – оптимизация маршрутов автолавок. Люди жалуются на неудобный график работы автомагазинов и скуднейший ассортимент. Местные власти не в состоянии это урегулировать? Или у вас опять барьеры в регуляторике?

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Резюмируя бурную дискуссию во время совещания Александр Лукашенко поручил до 1 января навести порядок и создать эффективную систему торговли обслуживания по всей стране, и прежде всего в сельской местности. Отдельно Президент анонсировал серьезный разговор по ценообразованию.