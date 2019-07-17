Новости экономики за 17.07.2019

Новости Беларуси. Когда малые предприятия могут подавать заявки на конкурс инвестпроектов? Сколько белорусских лифтов ежегодно будет собирать новое совместное предприятие в Ленинградской области? И почему билеты на поезда стали на 2 рубля дороже? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси начался приём заявок на конкурс инвестпроектов малого бизнеса

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НАЛАДИЛИ ПРОИЗВОДСТВО БЕЛОРУССКИХ ЛИФТОВ

В России открылось еще одно сборочное производство могилевских лифтов. Наши производители давно поставляют свою продукцию в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, поэтому и новое совместное предприятие появилось именно в этом регионе. Предполагается, что с конвейера будут сходить до 1000 лифтов в год (с перспективой увеличения этой цифры в два раза).