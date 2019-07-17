Беларусь в числе самых дешёвых для проживания стран

Новости Беларуси. Беларусь входит в число самых дешевых для проживания стран. В обновленном рейтинге мы заняли 112-е место из 136-ти возможных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди соседей дешевле только в Украине – она на 121-м месте. Россия оказалась на 94-м, Польша – 88-я, Литва – 70-я, а самая дорогая из соседних стран Латвия – на 59-месте. Что же касается мирового олимпа, то дороже всего жить на Каймановых и Бермудских островах, в Швейцарии и Норвегии, а дешевле всего в Индии, Афганистане и Пакистане.