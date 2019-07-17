Прямой эфир

Беларусь в числе самых дешёвых для проживания стран

17 июля 2019 17:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь входит в число самых дешевых для проживания стран. В обновленном рейтинге мы заняли 112-е место из 136-ти возможных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди соседей дешевле только в Украине – она на 121-м месте. Россия оказалась на 94-м, Польша – 88-я, Литва – 70-я, а самая дорогая из соседних стран Латвия – на 59-месте. Что же касается мирового олимпа, то дороже всего жить на Каймановых и Бермудских островах, в Швейцарии и Норвегии, а дешевле всего в Индии, Афганистане и Пакистане.

Больше новостей экономики за 17 июля здесь.

# Экономическая рубрика # Экономика # Сергей Савицкий

Другие новости рубрики

Все новости
Яркий пример – это БелАЗ. Павел Утюпин о кооперации машиностроительных предприятий Беларуси и России
17 июля 2019 13:57

Яркий пример – это БелАЗ. Павел Утюпин о кооперации машиностроительных предприятий Беларуси и России

Мы собрали специалистов, которые знают, что делать. О союзной интеграции говорят эксперты на VI Форуме регионов Беларуси и России
17 июля 2019 10:42

Мы собрали специалистов, которые знают, что делать. О союзной интеграции говорят эксперты на VI Форуме регионов Беларуси и России

Развитие союзных связей и подписание контрактов: какие мероприятия пройдут на VI Форуме регионов в Санкт-Петербурге
17 июля 2019 07:53

Развитие союзных связей и подписание контрактов: какие мероприятия пройдут на VI Форуме регионов в Санкт-Петербурге