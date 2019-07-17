В Беларуси начался приём заявок на конкурс инвестпроектов малого бизнеса

Новости Беларуси. Субъекты малого предпринимательства с 17 июля дня и до конца месяца могут подавать заявки на участие в конкурсе инвестиционных проектов для получения государственной финансовой поддержки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет об инвестпроектах по созданию, развитию и расширению производств, ориентированных на экспорт, импортозамещение, энерго- и ресурсосбережение, а также внедрение новых технологий. Каждый победитель может рассчитывать на пятилетний заем общей суммой до 255 тысяч рублей. Всего же по результатам этого конкурса на оказание господдержки будет направлена 991 тысяча.
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