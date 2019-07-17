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В Беларуси начался приём заявок на конкурс инвестпроектов малого бизнеса

17 июля 2019 17:38
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Новости Беларуси. Субъекты малого предпринимательства с 17 июля дня и до конца месяца могут подавать заявки на участие в конкурсе инвестиционных проектов для получения государственной финансовой поддержки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет об инвестпроектах по созданию, развитию и расширению производств, ориентированных на экспорт, импортозамещение, энерго- и ресурсосбережение, а также внедрение новых технологий. Каждый победитель может рассчитывать на пятилетний заем общей суммой до 255 тысяч рублей. Всего же по результатам этого конкурса на оказание господдержки будет направлена 991 тысяча.

Больше новостей экономики за 17 июля здесь.

# Бизнес в Беларуси # Экономика # Сергей Савицкий

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