Благоустройство и помощь персоналу в медучреждениях. В июне в Минской области будут работать более 45 студенческих отрядов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Активно включились и бойцы Клецкого района. Ребята помогают аграриям сельхозпредприятия «Кухчицы». Хозяйство уже не первый год дает возможность молодым людям заработать первые деньги, а также прочувствовать, каким трудом они достаются. Задача ребят – прополка. Перед началом работы обязательный инструктаж по технике безопасности.