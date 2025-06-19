В июне в Минской области будут работать более 45 студенческих отрядов
Благоустройство и помощь персоналу в медучреждениях. В июне в Минской области будут работать более 45 студенческих отрядов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Активно включились и бойцы Клецкого района. Ребята помогают аграриям сельхозпредприятия «Кухчицы». Хозяйство уже не первый год дает возможность молодым людям заработать первые деньги, а также прочувствовать, каким трудом они достаются. Задача ребят – прополка. Перед началом работы обязательный инструктаж по технике безопасности.
Андрей Усюкевич:
Работа здесь очень нравится, работа не тяжелая, платят очень хорошие деньги, я считаю, за такую работу. Я сейчас коплю деньги на телефон, и я думаю, что эта работа мне поможет осуществить эту мечту.
Юлия Здрок:
В этом году я окончила школу и собираю деньги на поступление, на жизнь свою будущую в общежитии. Мне очень нравится в этом колхозе, именно в «Кухчицах», потому что «Кухчицы» являются уже на протяжении нескольких лет передовым хозяйством.
Всего летом в Клецком районе планируют трудоустроить 300 человек. Примут на работу молодых людей 10 организаций.