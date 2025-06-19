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В июне в Минской области будут работать более 45 студенческих отрядов

19 июня 2025 14:24
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Благоустройство и помощь персоналу в медучреждениях. В июне в Минской области будут работать более 45 студенческих отрядов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Активно включились и бойцы Клецкого района. Ребята помогают аграриям сельхозпредприятия «Кухчицы». Хозяйство уже не первый год дает возможность молодым людям заработать первые деньги, а также прочувствовать, каким трудом они достаются. Задача ребят – прополка. Перед началом работы обязательный инструктаж по технике безопасности.

В июне в Минской области будут работать более 45 студенческих отрядов-2

Андрей Усюкевич:
Работа здесь очень нравится, работа не тяжелая, платят очень хорошие деньги, я считаю, за такую работу. Я сейчас коплю деньги на телефон, и я думаю, что эта работа мне поможет осуществить эту мечту.

В июне в Минской области будут работать более 45 студенческих отрядов-4

Юлия Здрок:
В этом году я окончила школу и собираю деньги на поступление, на жизнь свою будущую в общежитии. Мне очень нравится в этом колхозе, именно в «Кухчицах», потому что «Кухчицы» являются уже на протяжении нескольких лет передовым хозяйством. 

Всего летом в Клецком районе планируют трудоустроить 300 человек. Примут на работу молодых людей 10 организаций.

# Молодежь Беларуси

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