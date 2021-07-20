Владимир Макей: очень многие предприятия на Западе потеряли оттого, что введены санкции против Беларуси
Новости Беларуси. Александр Лукашенко призывает дипломатов быть активнее в защите интересов государства. Об этом Президент заявил на совещании по приоритетам внешней политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Дворец Независимости приглашены руководители наших загранучреждений, представители правительства, высшие должностные лица страны.
Александр Лукашенко: «Наша внешнеполитическая стратегия нуждается в серьёзной корректировке»
Встреча в таком формате продиктована событиями на внешнем контуре. Происходящие в мире Александр Лукашенко охарактеризовал емким словом «война». Глава государства подчеркнул, сегодня дипломаты – бойцы за честь страны.
Ольга Шерснева, СТВ:
Несмотря на все попытки Запада дискредитировать Беларусь на мировой арене, задачей № 1 для белорусских диппредставительств за рубежом остается внешняя торговля. Необходимо оперативно и разумно продать свою продукцию, найти подходящие экспортные рынки. Это сделает санкции неэффективными и незаметными для белорусов. А главное, приведет в чувства всех, кто поднимает на нашу страну экономическое оружие.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Бизнес абсолютно заинтересован в том, чтобы развивать всестороннее взаимодействие с Беларусью. Очень многие предприятия на Западе уже потеряли оттого, что введены санкции, какие-то ограничения против предприятий Беларуси. Убежден, что мы найдем выход из этой ситуации. Мы сейчас вплотную занимаемся всеми этими вопросами, связанными и с замещением комплектующих, запчастей для нашей техники, и наши загранучреждения тоже будут сориентированы на то, чтобы найти адекватные пути решения тех проблем, которые получили наши предприятия в результате санкционного противостояния.