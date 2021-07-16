Александр Ярошенко: восемь резидентов «Великого камня» активно продвигают тему электротранспорта

Новости Беларуси. День электротранспорта прошел в индустриальном парке «Великий камень». Представители промышленного комплекса, ученые и импортеры электромобилей собрались 16 июля в Смолевичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На выставке были представлены как легковые авто, так и спецтехника на электротяге. В числе экспонатов – электробусы «Белкоммунмаш» и МАЗ, одни из последних моделей электромобилей мировых производителей. Здесь можно было увидеть и самый маленький электромобиль в Беларуси.

Также гостям презентовали новые модели электромотоциклов, скутеров и велосипедов.