Александр Ярошенко: восемь резидентов «Великого камня» активно продвигают тему электротранспорта

Новости Беларуси. День электротранспорта прошел в индустриальном парке «Великий камень». Представители промышленного комплекса, ученые и импортеры электромобилей собрались 16 июля в Смолевичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. День электротранспорта прошел в индустриальном парке «Великий камень». Представители промышленного комплекса, ученые и импортеры электромобилей собрались 16 июля в Смолевичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На выставке были представлены как легковые авто, так и спецтехника на электротяге. В числе экспонатов – электробусы «Белкоммунмаш» и МАЗ, одни из последних моделей электромобилей мировых производителей. Здесь можно было увидеть и самый маленький электромобиль в Беларуси.
Также гостям презентовали новые модели электромотоциклов, скутеров и велосипедов.
Александр Ярошенко, глава администрации Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень»:
В настоящее время зарегистрирован 71 резидент. Восемь из них тем или иным образом активно продвигают тему электротранспорта и создают суперконденсаторы для наших электробусов «Белкоммунмаша», которые уже в количестве 80 штук курсируют и обслуживают наше население и гостей столицы.
Программа завершилась выступлениями любителей моноколес и заездом детских гоночных электрокаров.