Гендиректор МАЗа: сервис – это, наверное, ключевой элемент в реализации техники

Новости Беларуси. Минский автомобильный завод знаменит грузовой и пассажирской техникой. Автобусы продают в Россию и другие страны СНГ. Но теперь давняя мечта – обеспечивать выпускаемые грузовики собственными автокомпонентами – стала реальностью, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Все благодаря сотрудничеству с китайскими компаниями Weichai и Fast Gear. Совместная работа привела к строительству двух заводов на территории парка «Великий камень».

Александр Ярошенко, глава администрации индустриального парка «Великий камень»:

Символично именно потому, что это флагманы не только для всего машиностроительного комплекса Беларуси, ведь таких компетенций, таких заводов по выпуску именно такой продукции до этого в Беларуси не было. А символично то, что это появилось именно в парке «Великий камень».

Завод «МАЗ-Вейчай» производит двигатели для грузовиков и спецтехники. Коробками передач обеспечивает новейшая фабрика «Фаст-МАЗ». Производство механизмов прямо в Беларуси повышает конкурентные преимущества. Это низкая себестоимость, надежность, мощность и качество, а также короткие сроки поставок. Результат – стабильный спрос на внутреннем и внешнем рынке.

Борис Мущинский, первый заместитель коммерческого директора ОАО «Минский автомобильный завод»:

Наши конечные потребители дают очень положительные отзывы. И за время применения двигателей Weichai, коробок Fast Gear мы видим, что это не только первые клиенты, но и уже повторные продажи. То есть клиенты, один раз выбрав эту технику, приходят за ней второй раз. Это говорит о качестве применяемых узлов и агрегатов, которые производятся на наших совместных предприятиях.

Инженерные решения нужны, чтобы продукция отвечала современным требованиям. Робототехника, автоматические системы – все это оснащает цеха заводов «Фаст-МАЗ» и «МАЗ-Вейчай». К каждой рабочей позиции подключен компьютер, который контролирует процесс сборки, записывает количество уже собранной продукции. Автоматическая система отвечает за общую настройку и контроль цеха.

В системе отражается время нахождения двигателя на лини сборки и в зоне испытания. Следующая зона больше для наших работников, сборщиков. Здесь они могут просмотреть свои сборочные операции в 3D-модели.

Зона испытаний – следующая, куда после сборки попадают двигатели и коробки. Здесь их тестируют на герметичность и работоспособность. Последняя стадия – проверка роботом. По фото такая машина может определить, насколько правильна сборка. После – дело с поставками. Продажи налажены более чем в 50 странах. Продолжается освоение новых регионов.

Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «МАЗ»:

Наращиваем свое присутствие и в Российской Федерации, наращиваем присутствие в странах ближневосточной Азии. Мы видим, за счет чего можно добавлять, видим конкурентные преимущества, которыми обладаем. Ну а в Азии мы имеем собственный торговый дом, сборочное производство во Вьетнаме и выстраиваем концепцию продвижения из этого региона в другие страны. Ежегодный слет дилеров, который состоялся в «Великом камне», нельзя назвать формальным. Встреча нужна, чтобы обсудить проблемные вопросы и найти решения. А также рассказать партнерам о новых открытых рынках в Индонезии, Монголии и ряде других стран. Одна из прозвучавших на форуме тем – послепродажный сервис.

Валерий Иванкович:

Сервис – это, наверное, ключевой элемент в реализации техники. Знаете, как говорят: когда ты продал машину – ты продал одну машину, а если ты ее обслужил, то ты продал уже три машины. Поэтому без сервиса нет присутствия. Поэтому сегодня мы выделили отдельную секцию, которая будет посвящена сервисной поддержке, организации сервиса. Несмотря на негативные тенденции в мировой экономике, вызванные коронавирусной инфекцией, МАЗ сумел сохранить серьезные цифры. 65 % продукции приходится на экспорт. Увеличить продажи – в перспективе. Но главное – качество механизмов. А оно, как отмечают в России, не вызывает сомнений.

Дмитрий Захаров, директор ООО «МАЗ Центр Челябинск»:

Самосвалы, полноприводная автотехника, шасси – сейчас все идет с Weichai. И качество данного мотора сегодня, личное наше мнение и мнение наши клиентов, что Weichai – это лучший симбиоз МАЗа и Weichai. Индустриальный парк «Великий камень» – это пример тесного сотрудничества Беларуси и Китая, которое дает богатые плоды. Сейчас в парке зарегистрирован 71 резидент. В ближайшее время, по словам администрации «Великого камня», эта дружная семья пополнится.

Тем более, что с недавнего времени указом Президента индустриальному парку дано больше самостоятельности. Теперь возможно создание и развитие направлений, в которых могут участвовать предприятия вне белорусско-китайского парка.

Сергей Гунько, первый заместитель министра промышленности Республики Беларусь:

Фактически, сегодня все новые заводы и новые проекты, которые реализуются в Республике Беларусь для наших промышленных гигантов, приходят в «Великий камень», потому что это инновационное производство, инновационные технологии.