Эксперты высоко оценивают роль Беларуси в борьбе с «отмыванием» денег и финансированием терроризма

Новости Беларуси. Эксперты Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма с выездной миссией прибыли в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это представители России, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Казахстана, Китая и Индии. Эксперты группы встретятся с правоохранителями, представителями надзорных инстанций, финансовой разведки и бизнеса. Они планируют проанализировать новые региональные риски «отмывания» денег и финансирования терроризма.