Визит Президента Беларуси в Египет. Каких соглашений удалось достичь?

Новости Беларуси. Технологии будущего в приоритете. Уже можно говорить об основных итогах официального визита Президента Беларуси в Египет. 19 февраля прошли переговоры двух лидеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Технологии будущего в приоритете. Уже можно говорить об основных итогах официального визита Президента Беларуси в Египет. 19 февраля прошли переговоры двух лидеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А 20 февраля главы государств отправились на экскурсию. Но не на знаменитые пирамиды, куда обычно ездят туристы со всего мира, а в город будущего.
Александру Лукашенко показали новую административную столицу. По плану «город-сад» должен вырасти посреди пустыни. Так планируют разгрузить Каир, в котором сейчас живут 20 миллионов человек.
Лидеры двух стран посетили будущий парламентский комплекс и правительственный район. Александру Лукашенко также показали строящийся бассейн и ледовый дворец. И, очевидно, не случайно. Белорусский опыт возведения подобных объектов хорошо известен за рубежом. О чем же удалось договориться Президентам? И как дальше Беларусь и Египет будут строить отношения?
Виктория Ходосок передает из Каира.
Новый Каир. Что показали Президенту Беларуси в будущей столице Египта
20 февраля в Новом Каире два президента увидели не только проекты будущего, но и уже реальные, и даже где-то совместные. На белорусско-египетской выставке свои труды показали белорусские предприятия.
Про наше Абдель Фаттах аль-Сиси слушал внимательно и даже уточнил некоторые детали. Явно видна заинтересованность египетской стороны в качественном белорусском. Наработки по металлургии, сельскому хозяйству, IT-сфере, безопасности. Здесь и работа БелАЗа – карьерные самосвалы повышенной проходимости и машины для горнотранспортных и подземных работ, которые наверняка сейчас бы пригодились Египту для строительства новой столицы.
В экспозиции выставки и самые прибыльные в сотрудничестве экспонаты. К примеру, техника МАЗ.
В Египте МАЗ подписал совместную дорожную карту. Что она дает
Минск и Каир на пути к выходу на евразийский и африканский рынки.
Сделать это мы хотим за счет создания особой экономической зоны – Суэцкого канала.
Александр Лукашенко во время визита в Египет: из Каира вместе работаем практически на всю Северную Африку
В планах и подписание соглашения между Египтом и ЕАЭС.
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