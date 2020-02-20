Визит Президента Беларуси в Египет. Каких соглашений удалось достичь?

Новости Беларуси. Технологии будущего в приоритете. Уже можно говорить об основных итогах официального визита Президента Беларуси в Египет. 19 февраля прошли переговоры двух лидеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А 20 февраля главы государств отправились на экскурсию. Но не на знаменитые пирамиды, куда обычно ездят туристы со всего мира, а в город будущего.

Александру Лукашенко показали новую административную столицу. По плану «город-сад» должен вырасти посреди пустыни. Так планируют разгрузить Каир, в котором сейчас живут 20 миллионов человек.

Лидеры двух стран посетили будущий парламентский комплекс и правительственный район. Александру Лукашенко также показали строящийся бассейн и ледовый дворец. И, очевидно, не случайно. Белорусский опыт возведения подобных объектов хорошо известен за рубежом. О чем же удалось договориться Президентам? И как дальше Беларусь и Египет будут строить отношения?

Виктория Ходосок передает из Каира.

Новый Каир. Что показали Президенту Беларуси в будущей столице Египта 20 февраля в Новом Каире два президента увидели не только проекты будущего, но и уже реальные, и даже где-то совместные. На белорусско-египетской выставке свои труды показали белорусские предприятия.

Про наше Абдель Фаттах аль-Сиси слушал внимательно и даже уточнил некоторые детали. Явно видна заинтересованность египетской стороны в качественном белорусском. Наработки по металлургии, сельскому хозяйству, IT-сфере, безопасности. Здесь и работа БелАЗа – карьерные самосвалы повышенной проходимости и машины для горнотранспортных и подземных работ, которые наверняка сейчас бы пригодились Египту для строительства новой столицы.

В экспозиции выставки и самые прибыльные в сотрудничестве экспонаты. К примеру, техника МАЗ. В Египте МАЗ подписал совместную дорожную карту. Что она дает Минск и Каир на пути к выходу на евразийский и африканский рынки.