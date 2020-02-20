Беларусь и Египет будут производить беспилотники. Цена вопроса – миллион долларов

Новости Беларуси. Национальная академия наук привезла в Египет разработки по микроэлектронике, приборостроению и технологии по 3D-печати по металлу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но больше, чем разговоры – конкретный крупный контракт на миллион долларов. Это про беспилотники. Договор на поставку, создание производства и обучение египетских специалистов. Начать работу должны уже в 2020 году.

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:

Мы приходим сюда надолго, в Египет. Мы получили здесь полную поддержку, понимание наших египетских коллег.