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Беларусь и Египет будут производить беспилотники. Цена вопроса – миллион долларов

20 февраля 2020 18:57
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Новости Беларуси. Национальная академия наук привезла в Египет разработки по микроэлектронике, приборостроению и технологии по 3D-печати по металлу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Египет будут производить беспилотники. Цена вопроса – миллион долларов-1

Беларусь и Египет будут производить беспилотники. Цена вопроса – миллион долларов-3

Но больше, чем разговоры – конкретный крупный контракт на миллион долларов. Это про беспилотники. Договор на поставку, создание производства и обучение египетских специалистов. Начать работу должны уже в 2020 году.

Беларусь и Египет будут производить беспилотники. Цена вопроса – миллион долларов-6

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:
Мы приходим сюда надолго, в Египет. Мы получили здесь полную поддержку, понимание наших египетских коллег.

Беларусь и Египет будут производить беспилотники. Цена вопроса – миллион долларов-9

Следующий визит в ближайшее время будет большой египетской делегации к нам. Мы познакомим со многими, если не со всеми, нашими разработками, чтобы их заинтересовать в дальнейшем сотрудничестве. Будем двигаться по совместным проектам.

Беларусь и Египет будут производить беспилотники. Цена вопроса – миллион долларов-12

# Беларусь-Египет # Экономика # Владимир Гусаков # Фотофакт

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