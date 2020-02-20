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Молочка, биотехнологии, образование. Что Беларусь поставляет в Египет

20 февраля 2020 18:24
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Новости Беларуси. Продуктивным 20 февраля выдалось у бизнесменов: из Египта в Минск уехали не с пустыми руками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молочка, биотехнологии, образование. Что Беларусь поставляет в Египет-1

Итоги белорусского-египетского бизнес-форума – контракты на 20 миллионов долларов. Машиностроение, сельское хозяйство, белорусские продукты.

Молочка, биотехнологии, образование. Что Беларусь поставляет в Египет-4

Анатолий Хотько, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
В настоящее время поставляем сухие молочные продукты сюда. Мы в прошлом году увеличили экспорт порядка в 3,5 раза к уровню предыдущего периода.

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Здесь на вчерашней встрече мы наметили или определили направления дальнейшего взаимодействия. Это сегодня возможности приобретения и поставки сюда емкостей для хранения зерна. Это, безусловно, биотехнология. Это сотрудничество в области образования. Ну и, естественно, поставки продукции, наращивание объемов.

Молочка, биотехнологии, образование. Что Беларусь поставляет в Египет-7

# Беларусь-Египет # Экономика # Анатолий Хотько # Фотофакт

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