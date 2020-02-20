В Египте МАЗ подписал совместную дорожную карту. Что она даёт

Новости Беларуси. Совместное белорусско-египетское производство МАЗ начали в 2018 году. С конвейера уже сошло 73 единицы, но можем и больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко во время визита в Египет: из Каира вместе работаем практически на всю Северную Африку

Правда, можно запустить производство и наращивать обороты, но есть нюанс – сегодня без сервиса машины не особо в спросе. Ключевое – их обслуживание. В 2019 году в Каире мы открыли сервисный центр. Это шаг навстречу клиенту. Да, в Каир можно привозить наши запчасти, но это долго – три-четыре месяца. Получается, все это время машины будут простаивать.