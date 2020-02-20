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В Египте МАЗ подписал совместную дорожную карту. Что она даёт

20 февраля 2020 18:21
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Новости Беларуси. Совместное белорусско-египетское производство МАЗ начали в 2018 году. С конвейера уже сошло 73 единицы, но можем и больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Правда, можно запустить производство и наращивать обороты, но есть нюанс – сегодня без сервиса машины не особо в спросе. Ключевое – их обслуживание. В 2019 году в Каире мы открыли сервисный центр. Это шаг навстречу клиенту. Да, в Каир можно привозить наши запчасти, но это долго – три-четыре месяца. Получается, все это время машины будут простаивать.

В Египте МАЗ подписал совместную дорожную карту. Что она даёт-1

Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:
Нами подготовлена совместная дорожная карта, которая позволяет нарастить, решить вопросы локализации, позволит нам увеличить свое присутствие на египетском рынке и увеличить объемы реализации.

В Египте МАЗ подписал совместную дорожную карту. Что она даёт-4

Планируем вместе с нашими партнерами, Helwan Machinery, продвинуть нашу технику в третьи страны, что позволит нам увеличить присутствие торговой марки МАЗ в третьих странах. Сегодня тоже такие соглашения на бизнес-форуме были подписаны.

В Египте МАЗ подписал совместную дорожную карту. Что она даёт-7

# Беларусь-Египет # Экономика # Валерий Иванкович # Фотофакт

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