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Абдель Фаттах аль-Сиси проводил Александра Лукашенко в аэропорт. Что это значит на языке дипломатии?

20 февраля 2020 19:11
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Новости Беларуси. Абдель Фаттах аль-Сиси лично проводил главу государства в аэропорт, а это дружеский знак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Абдель Фаттах аль-Сиси проводил Александра Лукашенко в аэропорт. Что это значит на языке дипломатии?-1

Тем более, что сотрудничество Минска и Каира будет только укрепляться, причем в разных сферах – промышленности, образовании, высоких технологиях. Общий язык легко находят и политики, и бизнесмены. Это подтверждают и частые обмены визитами двух президентов, и подписанные контракты.

Абдель Фаттах аль-Сиси проводил Александра Лукашенко в аэропорт. Что это значит на языке дипломатии?-4

Абдель Фаттах аль-Сиси проводил Александра Лукашенко в аэропорт. Что это значит на языке дипломатии?-6

Абдель Фаттах аль-Сиси проводил Александра Лукашенко в аэропорт. Что это значит на языке дипломатии?-8

Абдель Фаттах аль-Сиси проводил Александра Лукашенко в аэропорт. Что это значит на языке дипломатии?-10

Абдель Фаттах аль-Сиси проводил Александра Лукашенко в аэропорт. Что это значит на языке дипломатии?-12

Абдель Фаттах аль-Сиси проводил Александра Лукашенко в аэропорт. Что это значит на языке дипломатии?-14

# Беларусь-Египет # Александр Лукашенко # Абдель Фаттах аль-Сиси # Фотофакт

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