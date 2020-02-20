Абдель Фаттах аль-Сиси проводил Александра Лукашенко в аэропорт. Что это значит на языке дипломатии?

Новости Беларуси. Абдель Фаттах аль-Сиси лично проводил главу государства в аэропорт, а это дружеский знак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем более, что сотрудничество Минска и Каира будет только укрепляться, причем в разных сферах – промышленности, образовании, высоких технологиях. Общий язык легко находят и политики, и бизнесмены. Это подтверждают и частые обмены визитами двух президентов, и подписанные контракты.