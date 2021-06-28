В Беларусь готовы вложить порядка 4 млрд евро. Как прошла встреча Александра Лукашенко с главой компании Emaar Properties?
Новости Беларуси. Вклад инвестиций, рост товарооборота. 28 июня Александр Лукашенко встретился с главой эмиратской компании с мировым именем. Среди ее достижений – самые высокие небоскребы и целые интеллектуальные города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларусь инвестор готов вложить порядка 4 миллиардов евро (это что касается ближайших планов). Но говорили сегодня во Дворце Независимости еще и о внешней политике, реальной экономике.
Все подробности у Евгения Пустового.
Это открытие самого высокого здания в городе небоскребов, Дубае. Сегодня исполнительный директор компании, что осилила эту строительную высоту, во Дворце Независимости.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Действительно, от Минска до Абу-Даби почти 4000 километров или несколько часов в авиапути. Кто там говорил, что в небе над Беларусью самолеты летать не будут? Ясно, как чистое небо, и с инвестициями: они идут.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Учитывая то, что вы приехали на сей раз с сыном, в очередной раз, значит, вы уже прилично закрепились в нашей столице. Мы вас принимаем здесь с таким большим удовольствием не потому что вы очень богатый человек, а потому что вы в непростые, сложные времена – еще те времена – поддерживали Беларусь, руководство Эмиратов всегда поддерживало Беларусь.
Александр Лукашенко – бизнесмену ОАЭ: мы вас воспринимаем как близкого друга нашей страны
Мухаммед аль-Аббар – известный и крупный арабский бизнесмен с мировой репутацией, идейный вдохновитель и исполнитель концепции создания современного Дубая. В общем, представитель экономического истеблишмента арабского мира. Здесь бизнесмены свои решения принимают, читая не Telegram-каналы, а политическую классику.
Александр Лукашенко на встрече с арабским инвестором: «Не чувствуете, что вы в гостях у диктатора?»
На Востоке, конечно, дружественные отношения имеют большое значение. Поэтому и на саммитах Организации исламского сотрудничества из европейских лидеров можно увидеть нашего Президента. Уважают и доверяют. Это не просто слова, все монетизировано в товарообороте. Даже в тяжелейший ковидный год он – внимание – подрос. Причем в денежном эквиваленте мы продали в Объединенные Арабские Эмираты в 4,5 раза больше, чем купили. 30-й экономике мира интересны в том числе машины и транспорт. Но главное – понятные правила игры для инвесторов.
Глава Emaar Properties: я уверяю всех, что буду продолжать работать в Беларуси и инвестировать
Дипломатической активности между нашими странами уже лет 15. Происходят постоянные визиты на высшем уровне, встречаются министры. Руководство одной из богатейших стран Персидского залива и дальше готово укреплять развитие отношений с Беларусью.
Мухаммед аль-Аббар: чувствуем очень большую поддержку в Беларуси, что касается инвестиций и в целом бизнес-климата
Пример доверия белорусскому инвестклимату – строительство «Северного берега». Стоимость умного города – 4 миллиарда евро. Это не только современное жилье с социальной инфраструктурой. Запланированы Институт искусственного интеллекта, Минский центр международной торговли, спортивные объекты, Национальный выставочный центр – в октябре 2020 года уже заложена памятная капсула под это здание.
«С нетерпением жду начала реализации». Когда подпишут инвестдоговор о строительстве «Северного берега»?
Евгений Пустовой:
Эта эмиратская компания – девелопер с мировым именем и инвестор в области строительства. Работает на рынках 35 стран. Сейчас возводит Экономический город короля Абдаллы в Саудовской Аравии. На ее счету строительство самого высокого в мире здания, Бурдж-Халифа, «дубайского гвоздя», и одного из крупнейших торговых центров «Дубай Молл». А теперь они причалили и к белорусскому берегу. Это не миражи европейской диктатуры санкций, это инвестиции.