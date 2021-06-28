​В Беларусь готовы вложить порядка 4 млрд евро. Как прошла встреча Александра Лукашенко с главой компании Emaar Properties?

Новости Беларуси. Вклад инвестиций, рост товарооборота. 28 июня Александр Лукашенко встретился с главой эмиратской компании с мировым именем. Среди ее достижений – самые высокие небоскребы и целые интеллектуальные города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларусь инвестор готов вложить порядка 4 миллиардов евро (это что касается ближайших планов). Но говорили сегодня во Дворце Независимости еще и о внешней политике, реальной экономике. Все подробности у Евгения Пустового.

Это открытие самого высокого здания в городе небоскребов, Дубае. Сегодня исполнительный директор компании, что осилила эту строительную высоту, во Дворце Независимости.

Как вы до нас добрались?

Евгений Пустовой, корреспондент:

Действительно, от Минска до Абу-Даби почти 4000 километров или несколько часов в авиапути. Кто там говорил, что в небе над Беларусью самолеты летать не будут? Ясно, как чистое небо, и с инвестициями: они идут.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Учитывая то, что вы приехали на сей раз с сыном, в очередной раз, значит, вы уже прилично закрепились в нашей столице. Мы вас принимаем здесь с таким большим удовольствием не потому что вы очень богатый человек, а потому что вы в непростые, сложные времена – еще те времена – поддерживали Беларусь, руководство Эмиратов всегда поддерживало Беларусь. Александр Лукашенко – бизнесмену ОАЭ: мы вас воспринимаем как близкого друга нашей страны

Мухаммед аль-Аббар – известный и крупный арабский бизнесмен с мировой репутацией, идейный вдохновитель и исполнитель концепции создания современного Дубая. В общем, представитель экономического истеблишмента арабского мира. Здесь бизнесмены свои решения принимают, читая не Telegram-каналы, а политическую классику. Александр Лукашенко на встрече с арабским инвестором: «Не чувствуете, что вы в гостях у диктатора?»

На Востоке, конечно, дружественные отношения имеют большое значение. Поэтому и на саммитах Организации исламского сотрудничества из европейских лидеров можно увидеть нашего Президента. Уважают и доверяют. Это не просто слова, все монетизировано в товарообороте. Даже в тяжелейший ковидный год он – внимание – подрос. Причем в денежном эквиваленте мы продали в Объединенные Арабские Эмираты в 4,5 раза больше, чем купили. 30-й экономике мира интересны в том числе машины и транспорт. Но главное – понятные правила игры для инвесторов. Глава Emaar Properties: я уверяю всех, что буду продолжать работать в Беларуси и инвестировать

Дипломатической активности между нашими странами уже лет 15. Происходят постоянные визиты на высшем уровне, встречаются министры. Руководство одной из богатейших стран Персидского залива и дальше готово укреплять развитие отношений с Беларусью. Мухаммед аль-Аббар: чувствуем очень большую поддержку в Беларуси, что касается инвестиций и в целом бизнес-климата

Пример доверия белорусскому инвестклимату – строительство «Северного берега». Стоимость умного города – 4 миллиарда евро. Это не только современное жилье с социальной инфраструктурой. Запланированы Институт искусственного интеллекта, Минский центр международной торговли, спортивные объекты, Национальный выставочный центр – в октябре 2020 года уже заложена памятная капсула под это здание. ​«С нетерпением жду начала реализации». Когда подпишут инвестдоговор о строительстве «Северного берега»?