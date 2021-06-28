Александр Лукашенко на встрече с арабским инвестором: «Не чувствуете, что вы в гостях у диктатора?»

Новости Беларуси. Вклад инвестиций, рост товарооборота. 28 июня Александр Лукашенко встретился с главой эмиратской компании с мировым именем. Среди ее достижений – самые высокие небоскребы и целые интеллектуальные города. В Беларусь инвестор готов вложить порядка 4 миллиардов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Мухаммед аль-Аббар – известный и крупный арабский бизнесмен с мировой репутацией, идейный вдохновитель и исполнитель концепции создания современного Дубая. В общем, представитель экономического истеблишмента арабского мира. Здесь бизнесмены свои решения принимают, читая не Telegram-каналы, а политическую классику.