Александр Лукашенко на встрече с арабским инвестором: «Не чувствуете, что вы в гостях у диктатора?»
Новости Беларуси. Вклад инвестиций, рост товарооборота. 28 июня Александр Лукашенко встретился с главой эмиратской компании с мировым именем. Среди ее достижений – самые высокие небоскребы и целые интеллектуальные города. В Беларусь инвестор готов вложить порядка 4 миллиардов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Мухаммед аль-Аббар – известный и крупный арабский бизнесмен с мировой репутацией, идейный вдохновитель и исполнитель концепции создания современного Дубая. В общем, представитель экономического истеблишмента арабского мира. Здесь бизнесмены свои решения принимают, читая не Telegram-каналы, а политическую классику.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Но не чувствуете, что вы в гостях у диктатора?
Мухаммед аль-Аббар, исполнительный директор компании Emaar Properties (ОАЭ):
Однажды Манделу спросили: «Объясните демократию?» Он сказал: «Если мои дети в безопасности, если они получают хорошее образование и они оптимистичны в отношении своего будущего, есть хорошее здравоохранение, хорошая инфраструктура – вот это и есть настоящая демократия».
Александр Лукашенко – бизнесмену ОАЭ: мы вас воспринимаем как близкого друга нашей страны
Александр Лукашенко:
Все у нас в этом плане не идеально, но кое-что мы сделали.
Мухаммед аль-Аббар:
С моей персональной точки зрения у вас больше, чем все то, что названо.