Александр Лукашенко – бизнесмену ОАЭ: мы вас воспринимаем как близкого друга нашей страны

Несмотря на сложный 2020-й год, товарооборот между Беларусью и ОАЭ значительно увеличился. Арабский бизнес охотно инвестирует в нашу страну. Так, сегодня реализуется ряд крупных строительных проектов. Один из них – «умный город» – на четыре миллиарда евро.

В лице гостя Президент поблагодарил за поддержку Беларуси руководство ОАЭ. Мухаммед аль-Аббар в свою очередь отметил, что белорусская экономика работает стабильно даже в условиях пандемии, это хороший знак для инвестора. Александр Лукашенко подробно расспросил об инвестиционных планах. Состоялся обстоятельный разговор.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы вас принимаем здесь с таким большим удовольствием не потому что вы очень богатый человек, а потому что вы в непростые, сложные времена – еще те времена – поддерживали Беларусь, руководство Эмиратов всегда поддерживало Беларусь. Ну и за то, что вы сотрудничаете с Беларусью и, главное, инвестируете в Беларусь. Словом, мы вас воспринимаем как близкого друга нашей страны, дружба с которым проверена временем.

Сегодня я хотел бы услышать от вас, не изменилось ли ваше желание работать в Беларуси и инвестировать в «Северный берег». Я также хотел бы услышать от вас ваше мнение по поводу многих проектов, которые мы обсуждали с наследным принцем, когда он был здесь. Ну и вы сами предлагали ряд проектов, в которых вы крайне заинтересованы в Беларуси.