Мухаммед аль-Аббар: чувствуем очень большую поддержку в Беларуси, что касается инвестиций и в целом бизнес-климата

Новости Беларуси. Вклад инвестиций, рост товарооборота. 28 июня Александр Лукашенко встретился с главой эмиратской компании с мировым именем. Среди ее достижений – самые высокие небоскребы и целые интеллектуальные города. В Беларусь инвестор готов вложить порядка 4 миллиардов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мухаммед аль-Аббар, исполнительный директор компании Emaar Properties (ОАЭ):
В нашем регионе по-другому смотрим на отношения между странами. Мы в первую очередь руководствуемся указаниями руководства страны и нашего правительства, поэтому тот путь, который выбрали руководители Эмиратов для отношений с Беларусью, очень позитивен для нас. Руководство Эмиратов нацелено на укрепление и развитие исторических отношений между нашими странами. Базой отношений является в первую очередь торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Мы чувствуем очень большую поддержку в Республике Беларусь, что касается наших инвестиций и в целом бизнес-климата.
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