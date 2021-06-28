Мухаммед аль-Аббар: чувствуем очень большую поддержку в Беларуси, что касается инвестиций и в целом бизнес-климата

Мухаммед аль-Аббар, исполнительный директор компании Emaar Properties (ОАЭ):

В нашем регионе по-другому смотрим на отношения между странами. Мы в первую очередь руководствуемся указаниями руководства страны и нашего правительства, поэтому тот путь, который выбрали руководители Эмиратов для отношений с Беларусью, очень позитивен для нас. Руководство Эмиратов нацелено на укрепление и развитие исторических отношений между нашими странами. Базой отношений является в первую очередь торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Мы чувствуем очень большую поддержку в Республике Беларусь, что касается наших инвестиций и в целом бизнес-климата.

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