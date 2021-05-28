Новости Беларуси. Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей присоединился к программе импортозамещения. Ведомство организует диалоговую площадку, где предприниматели могут предложить госпредприятиям свои услуги по созданию импортируемой продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь купила за рубежом за 2020 год товаров и услуг на более чем 30 миллиардов долларов. То, что импортировали на 4,5 миллиарда, могли бы производить сами усилиями малого и среднего бизнесов.