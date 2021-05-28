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Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей присоединился к программе импортозамещения

28 мая 2021 16:18
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Новости Беларуси. Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей присоединился к программе импортозамещения. Ведомство организует диалоговую площадку, где предприниматели могут предложить госпредприятиям свои услуги по созданию импортируемой продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь купила за рубежом за 2020 год товаров и услуг на более чем 30 миллиардов долларов. То, что импортировали на 4,5 миллиарда, могли бы производить сами усилиями малого и среднего бизнесов.

Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей присоединился к программе импортозамещения-1

Отечественные промпредприятия закупают тысячами вентиляторы, топливные фильтры, шины, сенсоры и датчики, промышленные ножи и ремни. Данные позиции не настолько сложные, чтобы частный малый и средний бизнес не смогли справиться с их производством. Благодаря объединению частного и государственного бизнесов можно сделать более дешевый и конкурентоспособный продукт с высоким экспортным потенциалом.

Больше новостей экономики за 28 мая здесь.

# Государственная политика в области импортозамещения # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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