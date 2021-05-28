Сергей Лебедев в Минске: мы нашли силы, разумные подходы, чтобы сохранить наше сотрудничество

Новости Беларуси. Странам СНГ необходимо объединять усилия в противостоянии внешнему давлению и экономическому воздействию. Об этом заявил 28 мая премьер-министр Беларуси Роман Головченко по итогам заседания Совета глав правительств СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В фокусе внимания этой личной встречи оказались самые разные темы – от занятости населения до цифровой трансформации торговли. Участники успели обсудить внушительный круг вопросов. Они накопились в первую очередь из-за того, что предыдущее заседание в ноябре 2020 года прошло в онлайн-формате. Сегодня главы правительств встретились офлайн.

Говорили и о пандемии, которая оставила отпечаток на экономике каждой из стран. Ответом мировым потрясениям должна стать региональная интеграция. Это подчеркнул Роман Головченко во время общения в узком составе. Акцент еще и на трех ключевых направлениях – развитии общего экономического пространства, укреплении гуманитарной сферы и координации усилий в области обороны.

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ:

Один из путей решения в улучшении нашего экономического сотрудничества, и сегодня об этом говорилось, – особенно четко высказывалось пожелание активизировать взаимодействие двух интеграционных объединений – это Содружество Независимых Государств и ЕврАзЭС. Мы нашли силы, нашли разумные подходы, чтобы сохранить наше сотрудничество, наше взаимодействие, и с благодарностью говорили о той роли, которую играет Беларусь в сохранении нашего многостороннего и разноформатного взаимодействия. Роман Головченко: рассчитываем, что страны СНГ будут объединять усилия в противостоянии внешнему давлению