Сергей Лебедев в Минске: мы нашли силы, разумные подходы, чтобы сохранить наше сотрудничество
Новости Беларуси. Странам СНГ необходимо объединять усилия в противостоянии внешнему давлению и экономическому воздействию. Об этом заявил 28 мая премьер-министр Беларуси Роман Головченко по итогам заседания Совета глав правительств СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В фокусе внимания этой личной встречи оказались самые разные темы – от занятости населения до цифровой трансформации торговли. Участники успели обсудить внушительный круг вопросов. Они накопились в первую очередь из-за того, что предыдущее заседание в ноябре 2020 года прошло в онлайн-формате. Сегодня главы правительств встретились офлайн.
Говорили и о пандемии, которая оставила отпечаток на экономике каждой из стран. Ответом мировым потрясениям должна стать региональная интеграция. Это подчеркнул Роман Головченко во время общения в узком составе. Акцент еще и на трех ключевых направлениях – развитии общего экономического пространства, укреплении гуманитарной сферы и координации усилий в области обороны.
Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ:
Один из путей решения в улучшении нашего экономического сотрудничества, и сегодня об этом говорилось, – особенно четко высказывалось пожелание активизировать взаимодействие двух интеграционных объединений – это Содружество Независимых Государств и ЕврАзЭС. Мы нашли силы, нашли разумные подходы, чтобы сохранить наше сотрудничество, наше взаимодействие, и с благодарностью говорили о той роли, которую играет Беларусь в сохранении нашего многостороннего и разноформатного взаимодействия.
Роман Головченко: рассчитываем, что страны СНГ будут объединять усилия в противостоянии внешнему давлению
По итогам заседания главы правительств стран СНГ подписали пакет документов о сотрудничестве. По предложению кыргызской стороны принято решение провести следующее заседание глав правительств СНГ в Бишкеке 12 ноября.