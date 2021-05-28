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Сергей Лебедев в Минске: мы нашли силы, разумные подходы, чтобы сохранить наше сотрудничество

28 мая 2021 14:39
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Новости Беларуси. Странам СНГ необходимо объединять усилия в противостоянии внешнему давлению и экономическому воздействию. Об этом заявил 28 мая премьер-министр Беларуси Роман Головченко по итогам заседания Совета глав правительств СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Лебедев в Минске: мы нашли силы, разумные подходы, чтобы сохранить наше сотрудничество-1

В фокусе внимания этой личной встречи оказались самые разные темы – от занятости населения до цифровой трансформации торговли. Участники успели обсудить внушительный круг вопросов. Они накопились в первую очередь из-за того, что предыдущее заседание в ноябре 2020 года прошло в онлайн-формате. Сегодня главы правительств встретились офлайн.

Сергей Лебедев в Минске: мы нашли силы, разумные подходы, чтобы сохранить наше сотрудничество-4

Говорили и о пандемии, которая оставила отпечаток на экономике каждой из стран. Ответом мировым потрясениям должна стать региональная интеграция. Это подчеркнул Роман Головченко во время общения в узком составе. Акцент еще и на трех ключевых направлениях – развитии общего экономического пространства, укреплении гуманитарной сферы и координации усилий в области обороны.

Сергей Лебедев в Минске: мы нашли силы, разумные подходы, чтобы сохранить наше сотрудничество-7

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ:
Один из путей решения в улучшении нашего экономического сотрудничества, и сегодня об этом говорилось, особенно четко высказывалось пожелание активизировать взаимодействие двух интеграционных объединений это Содружество Независимых Государств и ЕврАзЭС. Мы нашли силы, нашли разумные подходы, чтобы сохранить наше сотрудничество, наше взаимодействие, и с благодарностью говорили о той роли, которую играет Беларусь в сохранении нашего многостороннего и разноформатного взаимодействия.

Роман Головченко: рассчитываем, что страны СНГ будут объединять усилия в противостоянии внешнему давлению

Сергей Лебедев в Минске: мы нашли силы, разумные подходы, чтобы сохранить наше сотрудничество-10

По итогам заседания главы правительств стран СНГ подписали пакет документов о сотрудничестве. По предложению кыргызской стороны принято решение провести следующее заседание глав правительств СНГ в Бишкеке 12 ноября.

# СНГ # общество # Сергей Лебедев # Роман Головченко # Фотофакт

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