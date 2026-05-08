9 Мая сотрудники МВД Беларуси будут нести службу в усиленном режиме

9 Мая по всей стране будут работать праздничные площадки. Для обеспечения безопасности личный состав ОВД и внутренних войск МВД переведены на усиленный вариант несения службы. Во всех регионах созданы оперативно-ситуационные штабы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Милиционеры будут дежурить в местах массовых гуляний. Под пристальным вниманием сотрудников ГАИ не только передвижение транспорта, но и соблюдение правил парковки. Будут задействованы республиканская система мониторинга общественной безопасности и беспилотные летательные аппараты.

Александр Купченя, начальник ГУОПП МОБ МВД Беларуси:

При входе на праздничные локации на контрольно-пропускных пунктах предусмотрен досмотр граждан и их вещей. Для ветеранов, людей с инвалидностью, граждан с малолетними детьми будут оборудованы отдельные пункты пропуска. В случае необходимости органами внутренних дел будут приняты меры по временному ограничению прохода к праздничным местам с перенаправлением потоков граждан, принятием мер по ограничению движения транспортных средств.

МВД рекомендует заранее планировать маршруты и заблаговременно прибывать к местам проведения мероприятий. Также в случае обнаружения бесхозных предметов или подозрительных лиц незамедлительно информировать об этом сотрудников милиции или по телефону 102.