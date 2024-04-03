СЭЗ «Минск» и Союз «Торгово-промышленная палата Смоленской области» подписали соглашение о сотрудничестве

Свободная экономическая зона «Минск» и Союз «Торгово-промышленная палата Смоленской области» подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Документ направлен на расширение взаимодействия по развитию деловой среды и бизнес-климата, продвижению продукции и услуг национальных производителей на рынках Беларуси и России. Церемония подписания состоялась в рамках визита в Минск представительной делегации Смоленска, которую возглавляет мэр города Александр Новиков. Также в рамках встречи российской стороне были представлены инвестиционный потенциал и возможности свободной экономической зоны «Минск».

Владимир Архипенков, президент Торгово-промышленной палаты Смоленской области (Россия): Экономические связи с Беларусью у нас развиваются. Вот показатели последних лет – они развиваются очень значительно. На сегодня в Смоленске присутствует достаточно большое количество белорусского бизнеса: открытые предприятия, организации, где выпускается очень хорошая продукция. На сегодня мы заинтересованы, чтобы продвигать наш бизнес не только в регионы России, но и также в Республику Беларусь.

Александр Новиков, мэр Смоленска (Россия):

В сфере образования мы подписали соглашение между гимназией № 41 Минска и гимназией № 1 имени Пржевальского Смоленска. И это соглашение как раз таки и подразумевает обмен опытом, интересный проект наставничества, когда более старшие ученики подготавливают к олимпиадам учеников младших классов.

Отметим, товарооборот между Беларусью и Смоленской областью – почти 10 миллиардов рублей. В Смоленске хорошо знают белорусские товары: это продукты питания, косметика и электроника. А в 2023 году было закуплено 55 автобусов МАЗ. Их уже успели оценить жители российского города.